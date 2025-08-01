HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son 10 gündür devam ediyordu: 1000'e yakın gözaltı! 70 ilde dev operasyonda ele geçirilenler dikkat çekti

Son 10 günde uyuşturucu satıcılarına yönelik 70 ilde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 940 şüpheli yakalandı, yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya detayları ve görüntüleri paylaştı.

Son 10 gündür devam ediyordu: 1000'e yakın gözaltı! 70 ilde dev operasyonda ele geçirilenler dikkat çekti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 70 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarda 565 kilogram uyuşturucu madde ve 357 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 940 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Son 10 gündür devam ediyordu: 1000 e yakın gözaltı! 70 ilde dev operasyonda ele geçirilenler dikkat çekti 1

BİNLERCE PERSONEL, HAVA ARAÇLARI, NARKOTİK DEDEKTÖR KÖPEKLERİ...

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 70 ilde 1420 ekip, 3 bin 550 personel, 13 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlediklerini belirtti.

Son 10 gündür devam ediyordu: 1000 e yakın gözaltı! 70 ilde dev operasyonda ele geçirilenler dikkat çekti 2

Operasyona ilişkin, "Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda, 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirdik. 940 şüpheliyi yakaladık." bilgilerini veren Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürleri ile polisleri tebrik etti.

Son 10 gündür devam ediyordu: 1000 e yakın gözaltı! 70 ilde dev operasyonda ele geçirilenler dikkat çekti 3

Yerlikaya, uyuşturucuya karşı yürüttükleri bu mücadelenin, geleceğin teminatı olan gençleri koruma mücadelesi olduğunu ifade etti.

Son 10 gündür devam ediyordu: 1000 e yakın gözaltı! 70 ilde dev operasyonda ele geçirilenler dikkat çekti 4

Son 10 gündür devam ediyordu: 1000 e yakın gözaltı! 70 ilde dev operasyonda ele geçirilenler dikkat çekti 5

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Prof. Dr. Ersan Şen uyardı: "CHP'yi bölmeyi deneyecekler"Prof. Dr. Ersan Şen uyardı: "CHP'yi bölmeyi deneyecekler"
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yakalanmışlardıAziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yakalanmışlardı

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan Türkiye kararı! Yüzde 10'luk gümrük vergisi değişti

Trump'tan Türkiye kararı! Yüzde 10'luk gümrük vergisi değişti

Son haliyle üzdü! Şizofreni teşhisi kondu, huzurevinde yaşıyor

Son haliyle üzdü! Şizofreni teşhisi kondu, huzurevinde yaşıyor

Son dakika | Ailesini katletti, kendini de öldürdü! Denizli'de gün korkunç başladı: Polis memuru dehşet saçtı

Son dakika | Ailesini katletti, kendini de öldürdü! Denizli'de gün korkunç başladı: Polis memuru dehşet saçtı

Seyahat edecekler dikkat! O bavullar artık uçağa alınmayacak

Seyahat edecekler dikkat! O bavullar artık uçağa alınmayacak

Kağıthane'de ev arkadaşı dehşeti! Yumurta yaptığı sırada boğazını keserek öldürdü

Kağıthane'de ev arkadaşı dehşeti! Yumurta yaptığı sırada boğazını keserek öldürdü

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: "Hükümetin son teklifi olumluya yakın"

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: "Hükümetin son teklifi olumluya yakın"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.