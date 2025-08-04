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Son 65 yılın en kurak yılı! Bir ilde büyük tedirginlik, vatandaş çözüm bekliyor... 'İlk defa böyle görüyorum'

Su sıkıntısı Türkiye'deki birçok il için sorun yaratmaya başladı. Bazı illerde planlı kesintiler yapılıyor. Bunlardan biri de Hatay. Kentte son 65 yılın en kurak yılı yaşandı. Yağmur da yağmayınca su sıkıntısı baş gösterdi. Karaçay Barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e kadar düştü. Bazı vatandaşlar barajı ilk kez böyle gördüklerini ifade ederek endişelerini dile getirdi.

Son 65 yılın en kurak yılı! Bir ilde büyük tedirginlik, vatandaş çözüm bekliyor... 'İlk defa böyle görüyorum'

Hatay'da kurak geçen kış aylarıyla birlikte kentin içme suyunu karşılayan Karaçay Barajı’nda su seviyesi yüzde 18 seviyesine geriledi. Son 65 yılın en kurak yılının yaşandığı kentte metrelerce çekilmenin yaşandığı barajda kuraklığın etkisi havadan görüntülendi.

Son 65 yılın en kurak yılı! Bir ilde büyük tedirginlik, vatandaş çözüm bekliyor... İlk defa böyle görüyorum 1

YÜZDE 64 ORANINDA AZALDI

Yağışlı havasıyla bilinen ve Amanos Dağı'nın eteklerinde olmasıyla su bereketinin yaşandığı Hatay'da bu yıl kuraklık yaşanıyor. Kış ve ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağış almayan kentte meteoroloji verilerine göre son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 64 azalmanın yaşandığı yağıştan nasibini, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu ihtiyacını sağlayan Karaçay Barajı da aldı. Geçtiğimiz yıl üzerinden su tahliyesi yapılan barajda su seviyesi yüzde 18’e geriledi. Kuraklığın etkisini hissettirdiği barajda su seviyesi havadan görüntülendi.

Son 65 yılın en kurak yılı! Bir ilde büyük tedirginlik, vatandaş çözüm bekliyor... İlk defa böyle görüyorum 2

"İLK DEFA BU ŞEKİLDE GÖRÜYORUM"

Son 65 yılının en kurak döneminin Karaçay Barajı’nda su seviyesini yüzde 18’e kadar düşürdüğünü ifade eden vatandaş Doğanay Pekmez, "Burası Hatay’da bulunan Büyük Karaçay Barajı. Ben 28 yaşındayım, ilk defa burayı bu şekilde görüyorum. Önceden su gördüğünüz gibi şuraya kadar geliyordu ve biz buradan taş atıyorduk. Gördüğünüz gibi ileride tahliye var. Oradan tahliyede su akıyordu. Bu yıl olağanüstü bir kuraklık var ve bu duruma kadar düştü.

Son 65 yılın en kurak yılı! Bir ilde büyük tedirginlik, vatandaş çözüm bekliyor... İlk defa böyle görüyorum 3

VATANDAŞ MAĞDUR OLUYOR

Biz de halk olarak, köyde de sıkıntılar çekiyoruz. Evlerden su az geliyor. Benim de yukarıda işletmem var, oradan bile su şu an çok zayıf akıyor. Suyumuza sahip çıkalım. Bu yıl çok az, bildiğim kadarıyla yüzde 18’e kadar düştü. Şu an Ağustos ayındayız ve önümüzdeki aylarda bu kadar bile kalmayacağı söyleniyor.

Son 65 yılın en kurak yılı! Bir ilde büyük tedirginlik, vatandaş çözüm bekliyor... İlk defa böyle görüyorum 4

"SU YOK, YAĞMUR YOK"

Bu yıl yağmur olmadı, meteoroloji verilerine göre son 65 yılın en kurak olduğu yılın bu yıl olduğu söyleniyor. Gördüğünüz gibi zaten kanıtı da ortada. Su yok, yağmur yok ve halk olarak tedirginiz. Evlerin önünde araba yıkamayalım, suyumuzu boşa akıtmayalım" ifadelerini kullandı.

Son 65 yılın en kurak yılı! Bir ilde büyük tedirginlik, vatandaş çözüm bekliyor... İlk defa böyle görüyorum 5

Son 65 yılın en kurak yılı! Bir ilde büyük tedirginlik, vatandaş çözüm bekliyor... İlk defa böyle görüyorum 6

Son 65 yılın en kurak yılı! Bir ilde büyük tedirginlik, vatandaş çözüm bekliyor... İlk defa böyle görüyorum 7

Son 65 yılın en kurak yılı! Bir ilde büyük tedirginlik, vatandaş çözüm bekliyor... İlk defa böyle görüyorum 8
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yağmur Hatay su kesintisi su
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