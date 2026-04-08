Son anket yayınlandı! Birinci partiyle ikinci parti arasında dikkat çeken fark

Türkiye son zamanlarda yeniden erken seçimi tartışmaya başladı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine'nin ardından yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu. Erken seçim tartışmaları devam ederken dikkat çeken bir anket sonucu yayınlandı. Birinci ve ikinci parti arasındaki fark ise yüzde 3'ün altında çıktı.

Ufuk Dağ

Erken seçim tartışmaları devam ederken araştırma şirketleri çalışmalarını hızlandırdı. Piar Araştırma 'Bu pazar erken seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunu yönelterek bir anket hazırladı. Ankette birinci parti CHP çıkarken yüzde 2,9 gerisinde AK Parti yer aldı.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

CHP lideri Özgür Özel'in erken veya ara seçim formülÜ arayışları kulisleri hareketlendirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine sonrasında yaptığı açıklamada bu konuya değinerek, "Hükümetimiz gündemine hakimdir, bize kimse gündem dayatamaz. Ne hükümetimizin ne de milletimizin yakın vadedeki gündeminde erken ya da ara seçim yer almamaktadır." sözleriyle tartışmalara son noktayı koymuştu.

NİSAN SONUÇLARI YAYINLANDI

Piar Araştırma şirketi Nisan ayı sonuçlarını paylaştı. 26 ilde 2 bin 440 katılımcıya, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. 3-6 Nisan arasında yapılan araştırmada ilk sırada yüzde 35,3 ile CHP yer aldı. İkinci sırada ise yüzde 32,4 ile AK Parti geldi.

Nisan 2026 / Türkiye siyasi gündem araştırması oy oranları şu şekilde;

CHP %35,3
AK Parti %32,4
MHP %9,1
DEM %8,4
İYİ %5,2
ZAFER %3,8
YRP %2,6
Diğer %3,2

GEÇEN AYKİ ANKET SONUÇLARI

Aynı firmanın Mart ayı sonuçları ise şu şekildeydi;

Mart 2026 / Türkiye siyasi gündem araştırması oy oranları

CHP %34,6
AK Parti %32,8
MHP %8,9
DEM %8,7
İYİ %5,6
ZAFER %4,0
YRP %2,8
Diğer %2,5

ERKEN SEÇİM YAPILMALI MI?

Piar Araştırma katılımcılara bir de 'Erken seçim yapılmalı mı?' sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 56,5'i erken seçimin yapılmasını isterken yüzde 34,7'si yapılmamasını istedi. Ankete katılanların yüzde 8,8'i ise fikrinin olmadığını beyan etti.

