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Son ankette çarpıcı sonuç: 'Yeni parti kurulursa oy oranı...'

2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini doğru tahmin eden Betimar Araştırma Şirketi'nin Başkanı Gürkan Duman, Özgür Özel ve heyetinin yeni bir parti kurması halinde CHP seçmeninden yüzde kaç olacağını açıkladı.

Son ankette çarpıcı sonuç: 'Yeni parti kurulursa oy oranı...'
Ufuk Dağ

Siyaset arenasında CHP'de yaşanan tartışmalar yakından takip edilmeye devam ediyor. Mutlak butlan kararının ardından göreve geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel cephesinden her gün farklı açıklamalar geliyor.

Son ankette çarpıcı sonuç: Yeni parti kurulursa oy oranı... 1

Kurultay yapılacak mı? Özgür Özel yeni parti kuracak mı? Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki hamlesi ne olacak? soruları merak edilirken dikkat çeken bir anket yayınlandı.

"YÜZDE YÜZ OLARAK GÖRMEMEK LAZIM"

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini doğru bilmesiyle adından söz ettiren Betimar şirketi yeni anketini duyurdu. Anket bu kez CHP içinde yapıldı ve anlık refleksler gözlemlendi. Sözcü TV'ye katılan Betimar Şirketi Başkanı Gürkan Duman anket sonucunu paylaşmadan önce, "Yüzde yüz olarak görmemek lazım" uyarısında bulundu. Ankette katılımcılara, "Özgür Özel ve yanındaki heyet yeni bir parti kurarsa olası bir milletvekili seçimlerinde bu partiye oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi.

Son ankette çarpıcı sonuç: Yeni parti kurulursa oy oranı... 2

Gürkan Duman anketin detaylarını şu sözlerle duyurdu;

CHP seçmeninin yüzde 52.2'si oy veririm diyor. Yüzde 16.1'i belki veririm ya da vermem diyor. Yüzde 27.3'ü o anki psikolojiyle vermeyeceğini ifade ediyor. Bu oranlar belki bugün yüzde 70'lere çıkmış olabilir verme noktasında. Biz sıcağı sıcağına olayda bu verileri aldık. Bu da şu anlama geliyor. CHP 14 Mayıs'ta yüzde 25.4 oy aldı. Bunun yüzde 52'si yani yüzde 13'lük ham bir potansiyel CHP'den bir ayrılım çıkar diye düşünüyor. Bu CHP'nin işine yaramaz. Yeni partinin oluşumu, misyonları ne olacak, seçmene ne vaadecek? Liberal demokrat bir parti mi olacak, yoksa Atatürkçü yürüyüşünden mi yol katedecek? Bunları benimsemesi lazım. Şu anki konjonktürde mutlak butlan sürecinde görülen tablo şu; Öyle ya da böyle 6 aylık bir sürece doğru gidileceği ifade ediliyor. Bu 6 aylık süreç CHP'yi ciddi anlamda yıpratır. CHP'yi yıpratması demek CHP'de iç meselesi haline gelmeye başlar. Burada CHP'nin bir şekilde bütünleşmesi lazım.

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CHP anket
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