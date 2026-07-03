Son ankette 'yeni parti' detayı! İki katı fazla oy aldı

Yeni parti iddiaları konuşulurken son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Asal Araştırma tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmasında seçmenlere, "Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti kurması halinde ilk milletvekili genel seçiminde oy verme tercihiniz nasıl olur?" sorusu yöneltildi.

Kararsızlar, oy kullanmayacağını belirtenler ve görüş bildirmeyenlerin yanıtlarının orantısal olarak dağıtılmasının ardından ortaya çıkan sonuçlar, siyasi dengeler açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA

Araştırmaya göre, yüzde 31,8 ile AK Parti seçmenin ilk tercihi oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ALACAĞI OY ORANI...

Özgür Özel'in kuracağı varsayımsal parti yüzde 21,4 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Mevcut haliyle CHP'nin oy oranı ise yüzde 10,9 olarak ölçüldü.

Anket sonuçlarında DEM Parti yüzde 9,1 ile dördüncü sırada yer alırken, MHP'nin oy oranı yüzde 8,2 olarak kaydedildi.

ANAHTAR PARTİ DETAYI

İYİ Parti'nin yüzde 5,0 oy aldığı görünürken, Anahtar Parti yüzde 3,1, Zafer Partisi yüzde 3,0 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8 destek aldı.

TİP'İN ALDIĞI OY ORANI

Türkiye İşçi Partisi'nin oy oranı yüzde 1,5 olarak ölçülürken, diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 3,2 oldu.