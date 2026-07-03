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Son ankette 'yeni parti' detayı! İki katı fazla oy aldı

Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar geldi. Özgür Özel'in yeni parti kurma senaryosuna göre alacağı oy oranı gündem olurken, CHP ile aradaki fark dikkat çekti. AK Parti'nin oy oranı da en çok konuşulan sonuçlardan oldu. İşte son seçim anketine göre partilerin oy oranları...

Son ankette 'yeni parti' detayı! İki katı fazla oy aldı
Devrim Karadağ

Yeni parti iddiaları konuşulurken son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Asal Araştırma tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu araştırmasında seçmenlere, "Özgür Özel ve arkadaşlarının yeni bir parti kurması halinde ilk milletvekili genel seçiminde oy verme tercihiniz nasıl olur?" sorusu yöneltildi.

Kararsızlar, oy kullanmayacağını belirtenler ve görüş bildirmeyenlerin yanıtlarının orantısal olarak dağıtılmasının ardından ortaya çıkan sonuçlar, siyasi dengeler açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA

Araştırmaya göre, yüzde 31,8 ile AK Parti seçmenin ilk tercihi oldu.

Son ankette yeni parti detayı! İki katı fazla oy aldı 1

ÖZGÜR ÖZEL'İN ALACAĞI OY ORANI...

Özgür Özel'in kuracağı varsayımsal parti yüzde 21,4 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Mevcut haliyle CHP'nin oy oranı ise yüzde 10,9 olarak ölçüldü.

Son ankette yeni parti detayı! İki katı fazla oy aldı 2

Anket sonuçlarında DEM Parti yüzde 9,1 ile dördüncü sırada yer alırken, MHP'nin oy oranı yüzde 8,2 olarak kaydedildi.

Son ankette yeni parti detayı! İki katı fazla oy aldı 3

ANAHTAR PARTİ DETAYI

İYİ Parti'nin yüzde 5,0 oy aldığı görünürken, Anahtar Parti yüzde 3,1, Zafer Partisi yüzde 3,0 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8 destek aldı.

Son ankette yeni parti detayı! İki katı fazla oy aldı 4

TİP'İN ALDIĞI OY ORANI

Türkiye İşçi Partisi'nin oy oranı yüzde 1,5 olarak ölçülürken, diğer partilerin toplam oy oranı ise yüzde 3,2 oldu.

Son ankette yeni parti detayı! İki katı fazla oy aldı 5

Son ankette yeni parti detayı! İki katı fazla oy aldı 6

Son ankette yeni parti detayı! İki katı fazla oy aldı 7

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seçim anketi Özgür Özel CHP ak parti ASAL Araştırma
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