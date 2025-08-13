HABER

Son beş yıldır aranıyorlardı: 12 Türk suçlu Gürcistan'da gözaltına alındı! Çete üyeliği, cinayet, yaralama...

Türkiye ve Gürcistan İçişleri Bakanlıkları tarafından ortak yürütülen bir operasyon sonucu, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı 12 kişinin Gürcistan'da gözaltına alındığı bildirildi.

Son beş yıldır aranıyorlardı: 12 Türk suçlu Gürcistan'da gözaltına alındı! Çete üyeliği, cinayet, yaralama...
Çiğdem Sevinç

Türkiye ile Gürcistan tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon hakkında başkent Tiflis'te Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı yetkililerinin de katıldığı basın toplantısında konuşan Gürcistan İçişleri Bakanlığı Merkez Kriminal Polis Departmanı Müdür Yardımcısı İrakli Dondoladze, ülkesinde düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

HEPSİ GÜRCİSTAN'A KAÇMIŞ

İki ülkenin ilgili bakanlıkları tarafından yapılan çalışmalar sonucu Türkiye'nin aradığı 12 Türk vatandaşının gözaltına alındığını kaydeden Dondoladze, şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 saat içerisinde Gürcistan genelinde yürütülen polis operasyonu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Türk meslektaşlarımızla birlikte yürütülen operasyonel tedbirleri ve soruşturma çalışmaları sonucu, Gürcistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Türk kolluk kuvvetleri tarafından aranan 12 kişiyi gözaltına aldı."

Dondoladze, Türkiye'nin son 5 yıldır aradığı kişilerden 8'inin, uluslararası arama başlatılmadan önce Gürcistan'a girdiğini, 4'ün ise yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığını aktardı.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Gözaltına alınanların, çocuk da olmak üzere "kasten adam öldürme", "kasten adam öldürme girişimi", "soygun", "sağlığa kasten ağır zarar verme", "organize suç örgütü kurma ve örgüte üye olma", "gasp", "hırsızlık", "yasa dışı olarak silah satın almak ve taşıması", "uyuşturucu suçları", "belgede sahtecilik", "yatırım dolandırıcılığı" suçlamalarıyla arandığını aktaran Dondoladze, bu şahısların Türkiye'ye iade edilmesi süreci için gereken çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Dondoladze, operasyonun hazırlık süreci ve gerçekleştirilmesinde sağladığı desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına teşekkür etti.

Dondoladze konuşmasında, uzun yıllar boyunca Türkiye ile yakın işbirliği yürüttüklerini ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Interpol-Europol Daire Başkanlığı yetkilisi de Gürcistan tarafına işbirliği için teşekkür ettiklerini ifade etti.

(AA)

