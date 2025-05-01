Son dakika | 1 Mayıs'ta İstanbul'da yüzlerce gözaltı! Valilik rakamları açıklayarak duyurdu: Toplam 65 bin kişi...

Son dakika haberi: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün en yoğun kutlandığı illerden biri haliyle İstanbul oldu. Kadıköy'deki programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bir konuşma yaptı. Kartal Meydanı'nda erken saatlerinde toplanmaya başlayanlar sendika üyeleri ve işçiler, etkili olan sağanak yağış nedeniyle kutlamaları erken sonlandırmak zorunda kaldı. Birçok noktanın trafiğe kapatıldığı mega kentte yaşananlarla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

"TOPLAM 65 BİŞİ KATILDI"

Valilikten yapılan açıklamada "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda düzenlediği kutlamalara 35 bin kişi katılmıştır. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve bileşenlerinin Kartal Meydanı'nda düzenlediği kutlamalara ise 30 bin kişi katılmıştır. İzinli kutlamalarda hiçbir olumsuzluk yaşanmamış ve katılımcılar sorunsuz şekilde dağılmıştır. İstanbul'un huzur ve güvenliği için alınan tedbirlerin uygulanması için 1 Mayıs'ta toplam 52 bin 656 emniyet personelimiz görev almıştır.

"İZİNSİZ GÖSTERİLERDE 384 GÖZALTI"

Şehir genelinde Valiliğimizce izin verilen kutlama alanları dışında yasadışı eylem ve gösteri yapmak isteyen gruplara izin verilmemiştir. Bu kapsamda izinsiz gösteri yapmak için toplanan şahıslardan 384'ü gözaltına alınmıştır. Şahısların emniyet işlemleri devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

KADIKÖY’DEKİ 1 MAYIS KUTLAMALARINA ÖZGÜR ÖZEL DE KATILDI

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda konfederasyon, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu sabah erken saatlerde Kadıköy Meydanı'nda toplandı. Kortejler eşliğinde meydana gelen katılımcılar, ellerindeki pankart ve dövizlerle 1 Mayıs taleplerini dile getirdi.1 Mayıs kutlamalarına DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Özel ve Hatimoğulları platforma çıkarak kutlamalara katılanları selamladı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel Kanal İstanbul ile ilgili de konuşarak, "Koysunlar sandığı kendilerine güveniyorlarsa, oylasın İstanbullu, kanalı mı istiyor, İstanbul'un geleceğini mi istiyor." dedi.

KARTAL MEYDANI'NDA KUTLAMALAR SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE ERKEN BİTTİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle TÜRK-İŞ, Türk Metal Sendikası, Petrol-İş Sendikası ve Tarım-İş Sendikası'nın da aralarında bulunduğu birçok sendika, üyelerine Kartal Meydanı'nda toplanma çağrısından bulunmuştu.

Günün erken saatlerinde Kartal Sahili'nde buluşan işçiler, ellerindeki bayrak ve flamalarda Kartal Meydana yürüdü.

Oluşturulan güvenlik noktalarından üst aramaları yapılarak alana alınan katılımcılar, 1 Mayıs'ı kutladı.

Ancak Kartal'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle kutlamalar planlanandan kısa sürdü.

Hazırlıksız yakalanan katılımcılar alanı terk etmek zorunda kaldı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır