Son dakika: 23 Nisan İstanbul depremi... AFAD büyüklüğünü duyurdu! 6.2'lik sarsıntı vatandaşı panikletti; Deprem sonrası İstanbul'da son durum

Son dakika haberi... Bugün İstanbul'da saat 12:13'te 3.9 büyüklüğüne deprem meydana geldi. İstanbul bu depremden dakikalar sonra 6.2 büyüklüğünde bir sarsıntı ile sallandı. Sarsıntının ardından vatandaşlar kendilerini dışarıya attı.

Gelen bilgilere göre Bahçelievler'de bir kişi deprem sırasında balkondan atlayarak yaralandı.

6,2 VE 5.9'LUK DEPREMİN ARDINDAN ÇOK SAYIDA ARTÇI YAŞANDI

Öte yandan 6.2'lik depremin ardından 5.9'luk bir deprem daha yaşandı. Bu iki depremin ardından şimdiye kadar en büyükleri; 4.4, 4.8, 4.5, 4.9 olan çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: "112'YE GELEN ÇÖKME İHBARI YOK"

İçişleri Bakanlı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Bakan Yerlikaya ayrıca 112'ye gelen çökme ihbarının olmadığını söyledi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA: "HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEMİŞTİR"

Sağlık Bakanlığı tarafından da açıklama yapıldı. Açıklamada, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" denildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA: "TEDBİRLİ OLMAKTA FAYDA VAR"

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, AKOM'da açıklama yaptı. Aslan yaptığı açıklamada "Şu an için tedirgin edecek bir durum yok ama tedbirli olmakta fayda var. Her ihbarı değerlendiriyoruz" dedi.

AFAD'DAN UYARI: "HASARLI YAPILARA KESİNLİKLE GİRMEYİN"

AFAD tarafından yapılan açıklamada "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.Resmi birimlerin uyarılarını takip edin" uyarılarında bulunuldu.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği de 6.2'lik sarsıntının ardından uyarı açıklaması yaptı. Açıklamada, "Sayın vatandaşlarımızın dikkatine. Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. ⁠GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız" denildi.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA: "HERHANGİ BİR HASARA VEYA OLUMSUZ DURUMA RATLANMAMIŞTIR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da depremin ardından açıklamada bulundu. Uraloğlu, "İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır"

İLK DEPREMİN ŞİDDETİ 3.9

İstanbul bugün art arda sallanırken, ilk sarsıntı saat 12:13'ye yaşandı. Depremin şiddeti 3.9 olarak ölçüldü.