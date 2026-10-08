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'Yargı mensuplarını tanıyorum' diyerek dava taraflarıyla pazarlık yaptı! Tutuklandı

İstanbul'da bir şüpheli takım elbise giyerek gittiği adliyede yüksek yargı mensuplarını tanıdığını belirterek devam eden davaların taraflarıyla pazarlık yaptı. Ekipler Sadık Kükrer isimli şüpheliyi yakaladı. Kükrer tutuklandı.

'Yargı mensuplarını tanıyorum' diyerek dava taraflarıyla pazarlık yaptı! Tutuklandı
Ufuk Dağ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye takım elbiseyle gelerek yüksek yargı mensuplarını tanıdığını söylediği ve dava dosyalarının tarafları ile yakınlarıyla adliye içerisinde pazarlık yaptığı belirlenen Sadık Kükrer tutuklandı.

Yargı mensuplarını tanıyorum diyerek dava taraflarıyla pazarlık yaptı! Tutuklandı 1

SAHTE UNVANLA DOLANDIRICILIK

Soruşturma dosyasına yansıyan kartvizitte Kükrer’in, “T.C. Başbakanlık Mevzuat Geliştirme Genel Müdürlüğü - E. Sayman Mutemedi” unvanını kullandığı görüldü.

Şüphelinin, yüksek yargı mensuplarıyla bağlantısı bulunduğu izlenimi oluşturarak adli dosyalara ilişkin taraf ve yakınlarıyla görüşmeler yaptığı iddialarının soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.

Emniyetteki ve savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen Kükrer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Adliye
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