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Son dakika | Maltepe'de çöken binadan sağ çıkan vatandaş pişmanlığını itiraf etti! "Komşularımız çatır çatır ses duyuyordu"

Son dakika haberi: Maltepe'de çöken binadan sağ kurtulan vatandaşın anlattıkları şaşkına çevirdi. Binanın çatlak olduğunu söyleyen Tolga Gürpınar, "Komşularımız ufak tefek çatır çatır ses duyuyordu" dedi ve 'kentsel dönüşüm' pişmanlıklarını anlattı.

Son dakika | Maltepe'de çöken binadan sağ çıkan vatandaş pişmanlığını itiraf etti! "Komşularımız çatır çatır ses duyuyordu"

Son dakika haberi: Maltepe’de zemin üstü 3 katı çöken 7 katlı binada göçük altında kalan 14 kişiden 10’u sağ olarak kurtarılırken iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Kalan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika | Maltepe de çöken binadan sağ çıkan vatandaş pişmanlığını itiraf etti! "Komşularımız çatır çatır ses duyuyordu" 1

BİNANIN 3 KATI ÇÖKTÜ

Olay, saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak’taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3 katında henüz bilinmeyen nedenle çökme yaşandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Son dakika | Maltepe de çöken binadan sağ çıkan vatandaş pişmanlığını itiraf etti! "Komşularımız çatır çatır ses duyuyordu" 2

Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre binanın 1987 yılında yapılmış olup zemin + 6 kat olarak inşa edildiği belirtildi. Zemin katı işyeri, üst katlarda bulunan 12 dairenin ise ikamet olarak kullanıldığı açıklandı.

Son dakika | Maltepe de çöken binadan sağ çıkan vatandaş pişmanlığını itiraf etti! "Komşularımız çatır çatır ses duyuyordu" 3

"KEŞKE SONUCA BAĞLASAYDIK"

Çöken binadan kurtarılan Gürpınar, "Kentsel dönüşümde müteahhitlerle görüşmüştük ancak sonuca bağlamamıştık keşke bağlasaydık. Binamız çatlaktı, ufak tefek çatır çatır ses duyuyordu komşularımız" dedi.

Son dakika | Maltepe de çöken binadan sağ çıkan vatandaş pişmanlığını itiraf etti! "Komşularımız çatır çatır ses duyuyordu" 4

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BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından binanın çökmeden önceki haline ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Toplam 7 katlı olduğu belirtilen yapının giriş katının depo olarak kullanıldığı görüldü.

Son dakika | Maltepe de çöken binadan sağ çıkan vatandaş pişmanlığını itiraf etti! "Komşularımız çatır çatır ses duyuyordu" 5

KOLONUN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Binanın arka tarafından çekilen görüntüler ise yapının taşıyıcı sistemiyle ilgili soru işaretlerine neden oldu.

KOLONLARDA SIVALAR DÖKÜLMÜŞ, DEMİRLER AÇIĞA ÇIKMIŞ

Görüntülerde binanın arka bölümündeki bazı kolonlarda sıvaların döküldüğü, kolon içerisindeki ince demirlerin dışarıdan görülebildiği dikkat çekti.

Son dakika | Maltepe de çöken binadan sağ çıkan vatandaş pişmanlığını itiraf etti! "Komşularımız çatır çatır ses duyuyordu" 6

Söz konusu görüntüler, binanın taşıyıcı sisteminin durumu konusunda tartışma yaratırken, uzmanlar dışarıdan görülen bu durumun yapının iç kısmındaki taşıyıcı kolonlarda da bulunup bulunmadığının teknik incelemeler sonucunda belirlenebileceğine dikkat çekiyor.

Son dakika | Maltepe de çöken binadan sağ çıkan vatandaş pişmanlığını itiraf etti! "Komşularımız çatır çatır ses duyuyordu" 7

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe bina
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