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Cemil Tugay'ın ardından AK Partili Hacıoğulları İzmir Marşı'nı mırıldandı

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Devrim Karadağ

CHP'den seçilen ve sonrasında istifa ederek bağımsız olarak görevini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından TBMM'de dikkat çeken anlar yaşandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, Genel Kurul'daki görüşmelerde İzmir Marşı'nı mırıldandı. Hacıoğlulları'na muhalefet sıralarından ise tepkiler yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dün AK Parti'ye katıldı. Tugay'ın parti rozetini bizzat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Tugay'ın "AK Parti kimsesizlerin kimsedir" sözleri gündem olurken, akşam saatlerinde ise İzmir sokalarında Yeni Partililerin siyah karanfilli protestosu oldu.

Cemil Tugay ın ardından AK Partili Hacıoğulları İzmir Marşı nı mırıldandı 1

"HAYDİ SAFLARI SIKLAŞTIRIN VE İÇİNİZDEN GEÇİRİN SÖZLERİ"

Cemil Tugay günemi Meclis'e de yansıdı. Gündem dışı bir dakikalık söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Sanatçı Yücel Arzen Hacıoğuları, "Sayın Başkan'ım, terennüm şart. Şarkılar hatırlatır, ayağa kaldırır, bir hatıra düşürür aklınıza. Şimdi ben herkese değil, kendime, kendi içime mırıldanacağım, kendi milletime... Ezan gibi söylemeyeceğim, kahmet gibi içime... Haydi safları sıklaştırın ve içinizden geçirin sözleri" ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay ın ardından AK Partili Hacıoğulları İzmir Marşı nı mırıldandı 2

İZMİR MARŞI'NI MIRILDANDI

AK Partili Hacıoğuları, konuşmasının ardından ise İzmir Marşı'nı mırıldandı.

Cemil Tugay ın ardından AK Partili Hacıoğulları İzmir Marşı nı mırıldandı 3

Hacıoğuları'na muhalefet sıralarından tepki geldiği görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi tbmm
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