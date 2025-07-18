SON DAKİKA | 28 ilde DEAŞ operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 153 gözaltı

Son dakika: 28 ilde DEAŞ operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 153 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"28 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 153 şüpheli terör örgütü mensubunu yakaladık!

Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Terör örgütüne üye oldukları, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, JGK TEM Daire Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır."

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır