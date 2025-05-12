Son dakika… 4.6 büyüklüğünde deprem! Amasya ve Samsun sallandı

SON DAKİKA: Amasya’daki deprem Samsun’un haricinde Çorum’da, Tokat’ta, Sinop’ta, Yozgat’ta ve Sivas’ta da hissedildi. Vatandaşlar yaşadıkları depremin etkisini sosyal medyada dile getirdiler.

AFAD, DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.4 OLARAK DUYURDU

AFAD, depremin merkez üssünün Amasya / Gmüşhacıköy olduğunu duyurken büyüklüğün de 4.4 olduğunu belirtti. Depremin derinliği ise 10 km!

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Amasya Valiliği, şehirde yaşanan depremle ilgili bir açıklama yaptı. Bugün saat 12.23’te 4.4 daha sonra 12.26’da 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği bu sarsıntılar sonrası herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ifade edildi. Valilik ayrıca saha taramalarının da yapıldığını duyurarak vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.