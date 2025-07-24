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Son dakika! 46 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı kayboldu

Son dakika haberi: Rus haber ajansı Interfax'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, 46 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı ülkenin güney batısında kayboldu.

Son dakika! 46 kişiyi taşıyan Rus yolcu uçağı kayboldu
Ufuk Dağ

Son dakika! Rus yolcu uçağı ülkenin güneyinde kayboldu. Interfax'ın haberine göre, Rus yolcu uçağıyla ülkenin güney batısındaki Amur bölgesinde temas koptu. Rus hava trafik kontrol merkezi An-24 yolcu uçağıyla temasını kaybettiğini açıkladı.
Yetkililer konuyla ilgili yaptıkları açıklamada "An-24 uçağı Habarovsk-Blagoveşçensk-Tynda güzergahında uçuyordu. Son varış noktasına yakın bir yerde güvenlik kontrollerinden geçemedi. Uçakla herhangi bir temas sağlanmadı" ifadelerini kullandı.

Uçakta 40 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ

İlk uçuşunu 1960 yılında yapan ve 1963 yılında hizmete giren Rusya yapımı, iki turboprop motorlu AN-24'ler kabin tazyikli her havada görev yapabilecek teçhizatla donatılmış, gövdesi metalden yapılmış ve 52 koltuk kapasiteli bir yolcu/yük ulaştırma uçağıdır.

Uçağın imalatı Sovyetler Birliği'nde (SSCB) 1977 senesinde durdurulmuş olmasına rağmen Çin'de Y-7 olarak üretime devam ediliyor. Otopilot-Radar-DME-MARKER-ADF-Radyao Altımetresi gibi seyrüsefer cihazları ile VHF muhabere sistemine ve uçuş rota kaydedicisine sahip uçaklar her türlü hava şartında uçabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya yolcu uçaği
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