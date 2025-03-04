HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | 76 ilde uyuşturucu operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu

SON DAKİKA | 76 ilde uyuşturucu operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu

04.03.2025 08:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Yerlikaya, 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 444 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 376 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya ayrıca operasyonlarda 2 bin 365 şüphelinin yakalandığını söyledi.

SON DAKİKA | 76 ilde uyuşturucu operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 hafta gerçekleştirilen operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

76 ilde Uyuşturucu Madde Satıcılarına yönelik son 2 hafta içinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda;

  • 1 Ton 444 Kg Uyuşturucu Madde,
  • 2 Milyon 376 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

2 BİN 365 KİŞİ YAKALANDI

2 bin 365 şüpheliyi yakaladık.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince;

  • 3 bin 547 ekip,
  • 8 bin 867 personel,
  • 38 hava aracı ve
  • 72 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Gaziantep, Konya, Antalya, Bursa, Samsun, Balıkesir, Denizli, Şanlıurfa, Manisa, Diyarbakır, Mersin, Kocaeli, Kayseri, Batman, Tekirdağ, Malatya, Hatay, Sakarya, Bolu, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çorum, Sivas, Trabzon, Muğla, Aksaray, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Osmaniye, Van, Çanakkale, Mardin, Nevşehir, Elazığ, Niğde, Sinop, Zonguldak, Adıyaman, Edirne, Giresun, Kütahya, Afyonkarahisar, Ağrı, Düzce, Karaman, Rize, Aydın, Bingöl, Ardahan, Burdur, Tokat, Yozgat, Amasya, Bitlis, Çankırı, Erzincan, Karabük, Kırşehir, Isparta, Kars, Şırnak, Yalova, Ordu, Artvin, Bilecik, Hakkari, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Kilis ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri şöyle;

adadad

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce;

  • 365 kg kokain,
  • 77,5 kg metamfetamin,
  • 27,5 kg skunk,
  • 22 kg eroin,
  • 11 kg esrar,
  • 141 kg kimyasal madde ile
  • 805 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
  • Uyuşturucu Satıcısı 28 Şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce;

  • 102 kg bonzai,
  • 387 bin 478 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
  • Uyuşturucu Satıcısı 12 Şüpheli yakalandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce;

  • 102 kg metamfetamin,
  • 60,5 kg eroin ele geçirildi.
  • Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce;

  • 54 kg metamfetamin ele geçirildi.
  • Uyuşturucu Satıcısı 4 Şüpheli yakalandı.

hgjgfj

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce;

  • 53,5 kg skunk ele geçirildi.
  • Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce;

  • 542,5 kg metamfetamin ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

asadafBu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

‘Sürpriz’ Erdoğan iddiası: ‘İftar açmaya gidebilir’‘Sürpriz’ Erdoğan iddiası: ‘İftar açmaya gidebilir’
Farklı inançlar Ramazanda bir arada...Farklı inançlar Ramazanda bir arada...
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya uyuşturucu operasyonu son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, Çin'e yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 20'ye çıkardı

Trump, Çin'e yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 20'ye çıkardı

Ameliyat olan eşine özel izinle refakat etti! İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden fotoğrafı

Ameliyat olan eşine özel izinle refakat etti! İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden fotoğrafı

16 ve 17 yaşlarındaki iki kardeş sokak ortasında öldürüldü

16 ve 17 yaşlarındaki iki kardeş sokak ortasında öldürüldü

Türkiye yüzde 20 daha pahalı kaldı! Yurt dışına yöneldiler

Türkiye yüzde 20 daha pahalı kaldı! Yurt dışına yöneldiler

Süreçle ilgili çok konuşulacak sözler! "Tümüyle fırsatçılık"

Süreçle ilgili çok konuşulacak sözler! "Tümüyle fırsatçılık"

ABD, Ukrayna'ya yaptığı tüm silah yardımlarını durdurdu

ABD, Ukrayna'ya yaptığı tüm silah yardımlarını durdurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.