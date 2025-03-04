SON DAKİKA | 76 ilde uyuşturucu operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 hafta gerçekleştirilen operasyonlarının ayrıntılarını paylaştı.
Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
76 ilde Uyuşturucu Madde Satıcılarına yönelik son 2 hafta içinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda;
- 1 Ton 444 Kg Uyuşturucu Madde,
- 2 Milyon 376 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.
2 BİN 365 KİŞİ YAKALANDI
2 bin 365 şüpheliyi yakaladık.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince;
- 3 bin 547 ekip,
- 8 bin 867 personel,
- 38 hava aracı ve
- 72 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Gaziantep, Konya, Antalya, Bursa, Samsun, Balıkesir, Denizli, Şanlıurfa, Manisa, Diyarbakır, Mersin, Kocaeli, Kayseri, Batman, Tekirdağ, Malatya, Hatay, Sakarya, Bolu, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çorum, Sivas, Trabzon, Muğla, Aksaray, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Osmaniye, Van, Çanakkale, Mardin, Nevşehir, Elazığ, Niğde, Sinop, Zonguldak, Adıyaman, Edirne, Giresun, Kütahya, Afyonkarahisar, Ağrı, Düzce, Karaman, Rize, Aydın, Bingöl, Ardahan, Burdur, Tokat, Yozgat, Amasya, Bitlis, Çankırı, Erzincan, Karabük, Kırşehir, Isparta, Kars, Şırnak, Yalova, Ordu, Artvin, Bilecik, Hakkari, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Kilis ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri şöyle;
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce;
- 365 kg kokain,
- 77,5 kg metamfetamin,
- 27,5 kg skunk,
- 22 kg eroin,
- 11 kg esrar,
- 141 kg kimyasal madde ile
- 805 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
- Uyuşturucu Satıcısı 28 Şüpheli yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce;
- 102 kg bonzai,
- 387 bin 478 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
- Uyuşturucu Satıcısı 12 Şüpheli yakalandı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce;
- 102 kg metamfetamin,
- 60,5 kg eroin ele geçirildi.
- Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce;
- 54 kg metamfetamin ele geçirildi.
- Uyuşturucu Satıcısı 4 Şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce;
- 53,5 kg skunk ele geçirildi.
- Uyuşturucu Satıcısı 2 Şüpheli yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce;
- 542,5 kg metamfetamin ele geçirildi.
Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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