Son dakika| ABD Başkanı Trump saat verip duyurdu: "Gazze'nin güneyini terk edin"

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a son bir şans verilecek. Plan üzerinde 6 Ekim 01.00'a kadar anlaşmaya varılmalı" dedi.

"HİÇ KİMSENİN GÖRMEDİĞİ BİR CEHENNEM PATLAYACAK"

Trump açıklamasının devamında, "Bu son şans anlaşmaya uyulmazsa Hamas'a karşı daha önce kimsenin görmediği bir cehennem patlayacak." dedi.

Trump'ın açıklaması şöyle;

"Masum tüm Filistinlilerden, gelecekteki ölüm tehlikesinden kurtulmaları için Gazze’nin daha güvenli bölgelerine derhal gitmelerini istiyorum. Orada onları bekleyenler tarafından iyi şekilde gözetilecekler. Hamas için son bir şans verilecek.

"ORTADOĞU'DA BİR ŞEKİLDE YA DA DİĞER ŞEKİLDE BARIŞ OLACAK"

Orta Doğu’nun büyük, güçlü ve çok zengin ulusları ile çevredeki bölgeler, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, İsrail’in de imzasıyla, Orta Doğu’da 3000 yıl sonra barışa ulaşmak için anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, kalan tüm Hamas savaşçılarının hayatlarını da bağışlıyor. Belgenin ayrıntıları tüm dünyaya biliniyor ve bu herkes için harika bir anlaşma.

Orta Doğu’da bir şekilde ya da diğer şekilde barış olacak. Şiddet ve kan dökülmesi sona erecek. Rehinelerin tümü, ölü olanların cesetleri de dahil olmak üzere, derhal serbest bırakılmalıdır.

Hamas ile anlaşmaya en geç Pazar akşamı saat 18.00’de (Washington, D.C. saatiyle) varılmalıdır. Her ülke imzaladı. Eğer bu son şans anlaşması sağlanmazsa, daha önce hiç kimsenin görmediği şekilde, Hamas’a karşı kıyamet kopacaktır. Orta Doğu’da barış olacak – bir şekilde ya da diğer şekilde."