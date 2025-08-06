Son dakika: ABD'de askeri üsse saldırı alarmı! Ölü ve yaralılar var

ABD'de bir askeri üste silahlı saldırı yaşandı. Georgia eyaletinde yer alan Fort Stewart Üssünün resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, üste aktif bir silahlı saldırgan olduğu belirtildi.

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Bu nedenle üssün bir kısmının giriş çıkışlara kapatıldığı, güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Olayda kayıplar olduğu belirtiliyor ve olay devam ediyor." ifadesi kullanıldı, ölü ve yaralı bilgisi verilmedi.

Ayrıca, olay yerine yakın noktadaki personelin bulundukları yerden ayrılmamaları, tüm kapı ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır