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Son dakika: ABD'de askeri üsse saldırı alarmı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Georgia eyaletindeki Fort Stewart Askeri Üssü'nde silahlı saldırı alarmı verildi. Silahlı bir saldırgan nedeniyle kısmi olarak giriş çıkışların kapatıldığı tesiste kayıpların olduğu bildirildi.

Son dakika: ABD'de askeri üsse saldırı alarmı! Ölü ve yaralılar var

ABD'de bir askeri üste silahlı saldırı yaşandı. Georgia eyaletinde yer alan Fort Stewart Üssünün resmi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, üste aktif bir silahlı saldırgan olduğu belirtildi.

KAYIPLAR VAR

Bu nedenle üssün bir kısmının giriş çıkışlara kapatıldığı, güvenlik güçlerinin olay yerinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Olayda kayıplar olduğu belirtiliyor ve olay devam ediyor." ifadesi kullanıldı, ölü ve yaralı bilgisi verilmedi.

Ayrıca, olay yerine yakın noktadaki personelin bulundukları yerden ayrılmamaları, tüm kapı ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
abd saldırı
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