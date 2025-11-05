HABER

SON DAKİKA | ABD'de uçak kazası! Kentucky eyaletinde kargo uçağı düştü

Son dakika haberi: ABD'nin Kentucky eyaletinde havalimanında bir kargo uçağı kalkış sırasında düştü. Alev topuna düşen uçak, yanar vaziyette onlarca binaya çarptı. En az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Devrim Karadağ

ABD Federal Havacılık İdaresi, kargo firması UPS’e ait bir uçağın yerel saatle 17.15’te Louisville Muhammad Ali Uluslararası Havalimanı’ndan kalkışının ardından düştüğünü açıkladı. Yetkililer, havalimanının, kaza nedeniyle kapatıldığını bildirdi.

Olayda en az 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

340 KİLOMETRE HIZLA BİNALARA ÇARPTI

Olaya ilişkin gelen ilk görüntülerde, uçağın kalkış sırasında motorunda yangın çıktığı ve bir binaya çarptıktan sonra alev topuna döndüğü görülüyor. Uçak yanar vaziyette yüzlerce metre ilerleyerek havalimanı yerleşkesi yakınındaki onlarca binaya çarptı. Bölgede geniş çaplı bir yangın çıktı ve çok sayıda yapı zarar gördü.

Uçağın 340 kilometre hızla binalara çarptığı belirtiliyor.

Düşen uçağın 34 yaşında olduğu, 2006'da kargo uçağına dönüştürüldüğü açıklandı.

Olaydan önce Houston'dan Washington'a giden United Havayolları'na ait bir yolcu uçağında da bomba ihbarı yapılmıştı. Washington'daki Ronald Reagan havaalanında uçuşlar bir süreliğine durdurulmuştu. Uçakta yapılan aramada bir tehdide rastlanmamıştı.

KAZA, ABD TARİHİNİN EN UZUN HÜKÜMET KAPANMALARINDAN BİRİ YAŞANIRKEN OLDU

Louisville'deki Uluslararası Havalimanı, UPS Havayolları'nın operasyonları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üçüncü en yoğun kargo havalimanı olarak biliniyor.

Kaza, ABD tarihindeki en uzun hükümet kapanmalarından biri yaşanırken meydana geldi. ABD Kongresi'ndeki bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle birçok kamu çalışanı izne gönderilmişti.

Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, gün içinde yaptığı açıklamada, hava trafik kontrolörü eksikliği nedeniyle “kitlesel kaos” uyarısında bulunmuştu. DAFİ, “Toplu uçuş iptalleri göreceksiniz, hatta bazı hava sahalarını kapatmak zorunda kalabiliriz çünkü elimizde yeterli sayıda hava trafik kontrolörü yok” ifadelerini kullanmıştı.

