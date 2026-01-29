Son dakika | ABD-İran krizinin ortasında Türkiye'de kritik görüşme! MSB: "Bölgede çatışma istemiyoruz"

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelecek. Suriye, Gazze ve ABD-İran geriliminin ele alınacağı görüşmede Bakan Fidan, "İran'a askeri müdahaleye karşıyız" mesajı verecek.

İRAN'DAN TÜRKİYE'YE KRİTİK ZİYARET

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, mevkidaşı Erakçi ile yapacağı görüşmelerde tarihi bağlara sahip Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin bölgesel güvenlik, istikrar ve refah bakımından kilit önemde olduğunu dile getirmesi, Türkiye'nin, 2014'te tesis edilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) gibi mekanizmalarla ikili ilişkileri daha da geliştirme iradesini vurgulaması, ikili ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine yükseltme hedefi doğrultusunda karşılıklı çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtmesi bekleniyor.

TÜRKİYE, İRAN'A YÖNELİK ASKERİ MÜDAHALELERE KARŞI"

Bakan Fidan'ın görüşmelerde, iki ülke arasında sınır ticaret merkezleri dahil olmak üzere ticaret, enerji, ulaştırma ve bağlantısallık alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin arzu edildiğini ifade etmesi, Türkiye'nin İran'da yaşanan son dönemdeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, İran'ın güvenlik, huzur ve istikrarının Türkiye için büyük önem taşıdığını kaydetmesi, Türkiye'nin, İran'a yönelik askeri müdahalelere karşı olduğunu yinelemesi, böylesi bir adımın bölgesel ve küresel çapta oluşturacağı risklere dikkati çekmesi ve mevcut gerginliğin diyalog yoluyla çözülmesi için Türkiye'nin katkı sunmaya hazır olduğunu belirtmesi öngörülüyor.

"PJAK'IN TAMAMEN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ İRAN'IN GÜVENLİĞİ BAKIMINDAN DA ACİL BİR İHTİYAÇ"

Fidan'ın, Türkiye'nin İran'ın nükleer programı konusunda kısa zamanda barışçıl bir çözüme ulaşılmasını desteklediğini ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulması halinde yardım için hazır olduğunu kaydetmesi planlanan görüşmelerde, terör örgütü PKK'nın İran kolu PKK/PJAK'ın son dönemde İran’daki karışıklıklarda oynadığı rolü dikkate getirerek, son hadiselerin, PJAK'ın tamamen etkisiz hale getirilmesinin İran'ın güvenliği bakımından da acil bir ihtiyaç olduğunu kanıtladığının altını çizmesi bekleniyor.

Gazze barış planının ikinci aşaması kapsamında Türkiye'nin de dahil olduğu mekanizmaların belirlenmesiyle birlikte, yeterli miktarda insani yardımın kesintisiz biçimde ulaştırılması da dahil olmak üzere, Türkiye'nin sahada somut adımların hızla hayata geçirilmesine öncelik verdiğini vurgulaması öngörülen Fidan'ın, Gazzelilerin kendi topraklarında kalmalarını ve huzur ve güvenlik içinde yaşamalarını mümkün kılacak şartların oluşturulmasını teminen, Gazze'nin yeniden imarının desteklendiğini kaydetmesi ve İsrail’in bölgesel istikrarı hedef alan eylemleri karşısında başta bölge ülkelerinin dayanışma ve işbirliği anlayışıyla hareket etmesi gerektiğine dikkati çekmesi planlanıyor.

Bakan Fidan'ın görüşmelerde ayrıca, Suriye'de barış ve güvenliğin pekiştirilmesinin bölgesel istikrara katkı sağlayacağını belirtmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması gerekliliği çerçevesinde Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın eksiksiz şekilde uygulanmasının önemini vurgulaması ve DEAŞ mahkumlarının transferinde bir zafiyet yaşanmaması için Suriye'de ateşkesin muhafaza edilmesinin önemine işaret etmesi öngörülüyor.

MSB'DEN 'ABD-İRAN KRİZİ' AÇIKLAMASI

MSB'den İran’daki gelişmelere ilişkin yapılan açıklamada ise "Bölgemizde yeni gerginlik ve çatışma arzu etmiyoruz" mesajı geldi.

"HER TEDBİR ALINIYOR"

Açıklamada "Tüm çatışmaların sona ermesi, bölgemizde huzur ve istikrarın hâkim olması için çabalarımız sürmektedir" ifadesine yer verildi. Muhtemel olumsuzluklara karşı ilgili kurumlarla koordinasyon içinde gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.

YUNAN BASINININ NAVTEX İDDİASINA YANIT

Ege Denizi’nde yayımlanan NAVTEX’lere ilişkin Yunan basınında yer alan iddialara da değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularımız, iddia edildiği gibi 2 yıllık olmayıp, süresiz olarak yayımlanmıştır. Yayımladığımız NAVTEX’ler ile seyir emniyetini göz önüne alarak, Ege Denizi’ndeki kıta sahanlığını kapsayan seyir duyuruları ile deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetlerinin ülkemiz ile koordine edilmesi gerektiğini, Gayri Askeri Statüdeki Adaların (GASA) karasularını da içeren sahalarda seyir emniyetini tehlikeye düşürebilecek askeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu vurguluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayan tek taraflı faaliyet ve girişimleri uluslararası hukuk çerçevesinde etkisiz kılmaya devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

ABD ile İran arasındaki gerilim, İran'da hükümet karşıtı protestolara yönelik müdahaleler sonrası tırmanmış, Trump, Tahran yönetiminin tutumunu değiştirmemesi halinde askeri adımların değerlendirilebileceğini ifade etmişti.

Trump, daha sonra İran'ın "görüşmek istediğini" vurgulayarak olası bir diplomatik çözüme işaret etmişti.