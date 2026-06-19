SON DAKİKA | Adalar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Ali Ercan Akpolat gözaltında

Son dakika: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’un Adalar ilçesine yönelik bir operasyon düzenledi.

BELEDİYE BAŞKANI ALİ ERCAN AKPOLAT GMZALTINDA

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile birlikte iki belediye başkan yardımcısı dahil 41 isim gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR NE?

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre; söz konusu soruşturmada Adalar’da tarihi eser statüsündeki yapıların onarımında usulsüzlük, ruhsat süreçlerinde yolsuzluk, fahiş ruhsat cezaları kesildiği iddia edildi.

Belediye Başkanı Ali Ercan Polat ve beraberindekilere “suç örgütü kurma ve yönetme” iddiasıyla “rüşvet, irtikap” gibi suçlamalar da yöneltildi.

Ayrıntılar geliyor...