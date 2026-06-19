HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

SON DAKİKA | Adalar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Ali Ercan Akpolat gözaltında

Son dakika haberi: Adalar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Adalar Belediye Başkanı Ercan Akpolat dahil 41 isim gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Adalar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Ali Ercan Akpolat gözaltında
Devrim Karadağ

Son dakika: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’un Adalar ilçesine yönelik bir operasyon düzenledi.

BELEDİYE BAŞKANI ALİ ERCAN AKPOLAT GMZALTINDA

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile birlikte iki belediye başkan yardımcısı dahil 41 isim gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR NE?

Gazeteci Muratcan Altuntoprak'ın haberine göre; söz konusu soruşturmada Adalar’da tarihi eser statüsündeki yapıların onarımında usulsüzlük, ruhsat süreçlerinde yolsuzluk, fahiş ruhsat cezaları kesildiği iddia edildi.

Belediye Başkanı Ali Ercan Polat ve beraberindekilere “suç örgütü kurma ve yönetme” iddiasıyla “rüşvet, irtikap” gibi suçlamalar da yöneltildi.

Ayrıntılar geliyor...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak geliyor Meteoroloji saat vererek uyardı: Sağanak geliyor
Kaçırılan Erhan Karaal bulundu! Gözaltılar varKaçırılan Erhan Karaal bulundu! Gözaltılar var

Anahtar Kelimeler:
CHP son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cemil Tugay CHP’den istifa etti

Cemil Tugay CHP’den istifa etti

ABD duyurdu! İran açıklaması: "Abluka kalktı"

ABD duyurdu! İran açıklaması: "Abluka kalktı"

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

(Özet) Kanada, Katar'a şans tanımadı! Gol olup yağdılar

Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmadı: Müjde Uzman'dan paylaşım

Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmadı: Müjde Uzman'dan paylaşım

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi

Düğün sonrası bozdurmaya gitti, gerçeği kuyumcuda öğrendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.