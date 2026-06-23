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Son dakika... Adalar ve Silifke Belediye Başkanları Ali Ercan Akpolat ve Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği, Adalar Belediye Başkan Vekili seçiminin 27 Haziran 2026 cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

Son dakika... Adalar ve Silifke Belediye Başkanları Ali Ercan Akpolat ve Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı
Mustafa Fidan

İçişleri Bakanlığı, "Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut haklarındaki suçlardan dolayı tutuklanmaları üzerine geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır." açıklamasını yaptı.

Son dakika... Adalar ve Silifke Belediye Başkanları Ali Ercan Akpolat ve Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı 1Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat

ADALAR VE SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"ADALAR BELEDİYE BAŞKANI ALİ ERCAN AKPOLAT VE SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA TURGUT'UN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI

Son dakika... Adalar ve Silifke Belediye Başkanları Ali Ercan Akpolat ve Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı 2

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan AKPOLAT, hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 23.06.2026 tarihli ve 2026/711 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine;

Silifke Belediye Başkanı Mustafa TURGUT ise hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının 22.06.2026 tarihli ve 2026/2236 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine;

Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İSTANBUL VALİLİĞİ: "ADALAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ 27 HAZİRAN'DA"

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın görevden alınmasının ardından bir açıklama da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkan Vekili seçiminin 27 Haziran 2026 cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

23 Haziran 2026
23 Haziran 2026

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Gözaltı Yolsuzluk Adalar Silifke
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