Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var!

Adana'nın Kozan ilçesi Tırmıl mevkisinde yolcu otobüsü devrildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Ankara-Osmaniye seferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
