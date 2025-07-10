SON DAKİKA | Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevden uzaklaştırıldı.

BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖREVDEN ALINMIŞTI

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Tutuklanan Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından başkan yardımcılığı görevinden alınmıştı.

KARALAR VE ŞAHİN DE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Ayrıca Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın, rüşvet, irtikap ve zimmet suçları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştı.