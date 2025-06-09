SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Erdek'te 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 20.53'de merkez üssü Balıkesir'in Erdek ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 12 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 9, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Erdek (Balıkesir)
Tarih:2025-06-09
Saat:20:53:26 TSİ
Enlem:40.41083 N
Boylam:27.89222 E
Derinlik:12.21 km
Detay:https://t.co/NB5KcDZo8o@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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