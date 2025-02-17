SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.41'de merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2025-02-17
Saat:18:41:23 TSİ
Enlem:38.30444 N
Boylam:38.77139 E
Derinlik:7.24 km
Detay:https://t.co/3CYUhcO9wF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Okuyucu Yorumları 0 yorum