SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.41'de merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.