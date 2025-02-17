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  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
17.02.2025 18:52
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Son dakika haberi: AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.41'de merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya
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