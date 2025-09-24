SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.27'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 23, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-24
Saat:01:27:48 TSİ
Enlem:39.18611 N
Boylam:28.18917 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/7E3EYJtbe4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
22 Eylül'de gece saatlerinde yine Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde farklı bir deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul dahil birçok ilden de hissedilmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum