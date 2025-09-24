HABER

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremler devam ediyor. AFAD, Sındırgı'da gece saat 01.27'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı çevre ilçelerden de hissedildi.

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.27'de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

4.9 İLE SARSILMIŞTI

22 Eylül'de gece saatlerinde yine Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde farklı bir deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul dahil birçok ilden de hissedilmişti.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

