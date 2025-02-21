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  4. Son dakika | Ahmet Özer için istenen ceza belli oldu! İddianame hazırlandı

Son dakika | Ahmet Özer için istenen ceza belli oldu! İddianame hazırlandı

21.02.2025 12:38
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Son dakika haberi: Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için iddianame hazırlandı. Özer'in 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

Son dakika | Ahmet Özer için istenen ceza belli oldu! İddianame hazırlandı

Son dakika haberi: Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren Ahmet Özer, hakkındaki iddiaları kabul etmemişti.

İhale süreçlerinde başkan sıfatıyla herhangi bir sorumluluğunun olmadığını savunan Özer, "Komisyon üyelerini ne ismen ne de şahsen tanımam. Komisyon üyeleriyle yazılı ya da sözlü bir iletişimim olmamıştır." demişti.

(AA)

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ahmet Özer
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