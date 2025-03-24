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  4. SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP cevap üretemiyor!

SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP cevap üretemiyor!

24.03.2025 14:07
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Son dakika haberi: Günlerdir devam eden 'Ekrem İmamoğlu' protestolarıyla ilgili AK Parti cephesinden yeni bir açıklama geldi. CHP yönetiminin kullandığı dilin doğru olmadığını belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP yönetimi gündemdeki iddialarla ilgili olarak açık ve net bir dille cevap üretemiyor" dedi.

SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: CHP cevap üretemiyor!

Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"CHP yöneticileri günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullanıyorlar.

Demokratik protesto bir haktır ama CHP yönetiminin kullandığı dil, demokratik protesto dili değildir.

CHP yönetimi gündemdeki iddialarla ilgili olarak açık ve net bir dille cevap üretemiyor. Bu iddialar aylar öncesinden bizzat CHP’li bazı isimler tarafından bazı CHP’li belediyelerle ilgili olarak gündeme getirildi. İlk olarak CHP’li siyasetçiler arasında başlayan bu yolsuzluk tartışmaları karşısında CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel ve yönetimi suskun kaldı.

Şimdi ise kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını, gençleri sokağa çağırarak kapatmaya çalışıyorlar. Demokratik protesto hakkını, CHP içindeki iç kavgaları bastırmak için istismar ediyorlar.

CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP’nin siyasetsizliğidir.

CHP yönetiminin yapması gereken tek şey, kamuoyu önüne çıkıp, CHP’li bazı siyasetçilerin CHP’li bazı belediyeler hakkında dile getirdiği iddialara cevap vermektir."Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Ömer Çelik CHP son dakika ak parti ekrem imamoğlu operasyonu
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