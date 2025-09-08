HABER

SON DAKİKA: Akademisyen ve TV yorumcusu Emrah Gülsunar gözaltına alındı!

Son dönemde CHP içerisindeki çıkışlarıyla gündeme gelen Emrah Gülsunar, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu. Emrah Gülsunar, akademisyen kimliğinin yanı sıra TV'lerde de siyasi yorumculuk yapıyordu.

Son dakika… 2023 seçimlerinden beri hem sosyal medyada hem de TV kanallarında aktif olarak boy gösteren yaptığı yorumlarla dikkat çeken Emrah Gülsunar, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Emrah Gülsunar’ın CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Kılıçdaroğlu, Gülsunar’dan şikayetçi olmuştu. Gözaltı kararının nedeni henüz belli değil.

"SOKAK KEDİSİ" DE GÖZALTINDA

Gülsunar'ın ardından' Sokak Kedisi', Alp Buğdaycı ve Abdullah Esin söz gözaltına alındığını duyurarak sosyal medya platformu X'ten paylaşım yaptı.

