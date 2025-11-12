Son dakika! Akdeniz beşik gibi sallanıyor! 5,4 büyüklüğünde deprem

Türkiye'nin son günlerdeki en önemli gündem başlıklarından biri deprem. Özellikle Balıkesir Sındırgı'da yaşanan deprem fırtınası dikkatleri bu bölgeye çekerken, bugün de Akdeniz beşik gibi sallandı.

AKDENİZ'DE ART ARDA DEPREMLER

Bugün bölgede saat 12:31'de meydana gelen 5,2'lik depremin ardından sırasıyla 4,8 ve 4,2 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı.

SON DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5,4

Akdeniz'de sarsıntılar sürüyor. AFAD'ın verilerine göre saat 17:23'te 5,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı yerin 18,84 kilometre altında yaşandı.