Son dakika | Akın akın Gazze'ye dönüyorlar! İsrail ile Hamas arasında ateşkes resmen başladı: Dönüş yolunda büyük kalabalık

Son dakika haberi: İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı kapsamında Gazze’deki ateşkes anlaşmasını onaylamıştı. Binlerce Filistinli bugün Gazze'ye akın akın dönmeye başladı.
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes bugün 12.00 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.
Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Gazze'ye dönüşler de başladı. Dönüş yolundaki kalabalık kameralara yansıdı.
Kısmi çekilmenin tamamlandığını belirten İsrail basını rehinelerin 72 saat içinde serbest bırakılacağını duyurdu.
Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde, kısmi çekilmenin ardından Gazze sınırında yaşanan askeri hareketlilik dikkati çekiyor. İsrail ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı aracın Gazze'den ayrıldığı görülüyor.
