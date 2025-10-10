HABER

Son dakika | Akın akın Gazze'ye dönüyorlar! İsrail ile Hamas arasında ateşkes resmen başladı: Dönüş yolunda büyük kalabalık

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Gazze'de tarihi anlar yaşanıyor. İsrail ateşkes anlaşmasının resmen yürürlüğe girdiğini duyurdu. Gazze'ye dönüş yolunda çarpıcı bir yoğunluk oluştu. İsrail ordusu da tankları ve zırhlı araçlarıyla Gazze'den ayrıldı.

Son dakika haberi: İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı kapsamında Gazze’deki ateşkes anlaşmasını onaylamıştı. Binlerce Filistinli bugün Gazze'ye akın akın dönmeye başladı.

SON DAKİKA | GAZZE'DE ATEŞKES BAŞLADI

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes bugün 12.00 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

FİLİSTİNLİLER AKIN AKIN GAZZE'YE DÖNÜYOR

Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Gazze'ye dönüşler de başladı. Dönüş yolundaki kalabalık kameralara yansıdı.

Son dakika | Akın akın Gazze ye dönüyorlar! İsrail ile Hamas arasında ateşkes resmen başladı: Dönüş yolunda büyük kalabalık 1

Son dakika | Akın akın Gazze ye dönüyorlar! İsrail ile Hamas arasında ateşkes resmen başladı: Dönüş yolunda büyük kalabalık 2

Son dakika | Akın akın Gazze ye dönüyorlar! İsrail ile Hamas arasında ateşkes resmen başladı: Dönüş yolunda büyük kalabalık 3

REHİNELER İÇİN 72 SAATLİK SÜRE

Kısmi çekilmenin tamamlandığını belirten İsrail basını rehinelerin 72 saat içinde serbest bırakılacağını duyurdu.

İSRAİL TANKLARI GAZZE'DEN AYRILDI

Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde, kısmi çekilmenin ardından Gazze sınırında yaşanan askeri hareketlilik dikkati çekiyor. İsrail ordusuna ait çok sayıda tank ve zırhlı aracın Gazze'den ayrıldığı görülüyor.

