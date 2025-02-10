Son dakika! Ankara'da sahte içki kabusunda bilanço ağırlaşıyor; Can kaybı 38'e yükseldi... Zehri satan entübe edildi

Yeni yılın ardından ilk olarak İstanbul'da yaşanan sahte içki kaynaklı ölümler Türkiye'de tekrardan gündem olmuştu. İstanbul'da 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içkiden 70 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi hastaneye başvurdu.
Sahte içki kabusu daha sonra ise Ankara'ya sıçradı. Ankara Valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada, Ankara'daki sahte içki kaynaklı ölümlerde artış yaşandığı vurgulandı.
Sonrasında Ankara Valisi Vasip Şahin bir açıklama yaptı ve 33 kişinin sahte içkiden dolayı hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise tedavi altında olduğunu duyurdu.
Gelen son bilgilere göre Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi. Yapılan operasyonlar kapsamında tutuklananların sayısı ise 17'den 19'a çıktı.
Habertürk'ün haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da sürüyor. Soruşturma kapsamında sahte içki tüketenlerle ilgili filyasyon ekibi kuruldu. Ayrıca sahte içkiyi satan kişinin de Ankara Şehir Hastanesi'nde entübe edildiği öğrenildi. Yoğun bakımdaki kişi sayısının ise 20’den 32’ye yükseldiği kaydedildi.
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