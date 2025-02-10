Son dakika! Ankara'da sahte içki kabusunda bilanço ağırlaşıyor; Can kaybı 38'e yükseldi... Zehri satan entübe edildi

Yeni yılın ardından ilk olarak İstanbul'da yaşanan sahte içki kaynaklı ölümler Türkiye'de tekrardan gündem olmuştu. İstanbul'da 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içkiden 70 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi hastaneye başvurdu.

VALİLİK SAHTE İÇKİ KAYNAKLI ÖLÜMLERİN ARTTIĞINI DUYURMUŞTU

Sahte içki kabusu daha sonra ise Ankara'ya sıçradı. Ankara Valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada, Ankara'daki sahte içki kaynaklı ölümlerde artış yaşandığı vurgulandı.

VALİ ŞAHİN 33 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

Sonrasında Ankara Valisi Vasip Şahin bir açıklama yaptı ve 33 kişinin sahte içkiden dolayı hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise tedavi altında olduğunu duyurdu.

ANKARA'DA CAN KAYBI 38'E YÜKSELDİ

Gelen son bilgilere göre Ankara'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'ten 38'e yükseldi. Yapılan operasyonlar kapsamında tutuklananların sayısı ise 17'den 19'a çıktı.

SAHTE İÇKİYİ SATAN ŞAHIS DA ENTÜBE EDİLDİ

Habertürk'ün haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da sürüyor. Soruşturma kapsamında sahte içki tüketenlerle ilgili filyasyon ekibi kuruldu. Ayrıca sahte içkiyi satan kişinin de Ankara Şehir Hastanesi'nde entübe edildiği öğrenildi. Yoğun bakımdaki kişi sayısının ise 20’den 32’ye yükseldiği kaydedildi.