Son dakika | Annesini, amcalarını, yengelerini hepsini kurşuna dizdi! Siirt'te kanlı dehşet: 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi: Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kişi, tartıştığı amcası ve yengesini silahla vurup öldürürken, annesi ile diğer amcası ve yengesini de yaraladı.

TARTIŞMA KANLI BİTTİ

Edinilen bilgilere göre, Fırat Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan kavgada O. Arı, yanındaki tabancayla ailesine ateş etti.

AMCASIYLA YENGESİNİ ÖLDÜRDÜ, ANNESİ YARALI

Saldırganın amcasıyla yengesi olan Mine Arı-Özgür Arı çifti olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin annesi M.A. ile N.A. ve F.A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNENİN DURUMU AĞIR

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır