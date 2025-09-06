HABER

Son dakika! Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhittin Böcek soruşturması kapsamında açığa alınan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verdi.

Mustafa Fidan

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, açığa alınan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

TELEFONU KAPALI OLAN ARSLAN'A ULAŞILAMADI

Saymaz, Arslan’ın telefonlarının kapalı olduğu ve kendisine ulaşılamadığını bildirirken, Arslan’la bağlantı başka isimlerin de gözaltına alınabileceğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

06 Eylül 2025
