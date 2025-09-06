Son dakika! Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı!

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, açığa alınan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

TELEFONU KAPALI OLAN ARSLAN'A ULAŞILAMADI

Saymaz, Arslan’ın telefonlarının kapalı olduğu ve kendisine ulaşılamadığını bildirirken, Arslan’la bağlantı başka isimlerin de gözaltına alınabileceğini duyurdu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Muhittin Böcek soruşturması kapsamında açığa alınan İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verdi.

Arslan’ın telefonlarının kapalı olduğu ve kendisine ulaşılamadığı belirtiliyor.

Arslan’la bağlantı başkaları da gözaltına alınabilir — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) September 6, 2025

Ayrıntılar geliyor...