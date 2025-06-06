Son dakika | Arife gününde acı tablo! 863 trafik kazasından 1000'den fazla yaralı var: 10 kişi Kurban Bayramı başlamadan can verdi

Son dakika haberi: Arife gününden itibaren vatandaşların araçlarıyla yola çıkmasıyla çok sayıda kaza yaşandı. Bakan Yerlikaya kazalarla ilgili açıklama yaparken arife günü 10 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

863 TRAFİK KAZASINDA 10 CAN KAYBI

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kurban Bayram tatili başladı. Arefe gününde (perşembe) 863 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 10 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 1.319 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

23 BİN 275 ARACA HIZ VE RADAR İŞLEMİ YAPILDI

Kurban Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

Arefe gününde Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre; 2 milyon 591 bin 34 araç otoyolları kullandı.

Arefe gününde trafik ekiplerimizce de; bu araçlardan 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı. Oran %0,9.

Aşırı hız yapmayarak trafik kurallarına uyan % 99,1 oranındaki her bir sürücümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

YÜZDE 0,9'LUK KISMA DİKKAT ÇEKTİ

Diğer %0,9’luk kısmında daha dikkatli davranarak aşırı hız yapmayacağına, hem kendisinin hem sevdiklerinin hem de masum insanların canlarını riske atmayacağına yürekten inanıyorum. Onlar da %99,1’lik kurallara uyan sürücülerimizin yanında olacaklardır.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir. Trafik kurallarına uyalım, bayram sevincimize hüzün karışmasın. Yollar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil."