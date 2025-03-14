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  4. Son dakika | Ateşkes umudu yeniden yeşerdi! Bir rehineyle 4 rehine cenazesi teslim edilecek: "Teklif aldık, yanıt verdik"

Son dakika | Ateşkes umudu yeniden yeşerdi! Bir rehineyle 4 rehine cenazesi teslim edilecek: "Teklif aldık, yanıt verdik"

14.03.2025 14:01
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Son dakika haberi: Gazze için ateşkes müzakereleri ivme kazandı. Hamas'tan yeni bir açıklama geldi. Buna göre bir rehine ve 4 rehine cenazesi İsrail'e teslim edilecek. ABD vatandaşı olduğu öğrenilen rehinenin ismi açıklandı.

Son dakika | Ateşkes umudu yeniden yeşerdi! Bir rehineyle 4 rehine cenazesi teslim edilecek: "Teklif aldık, yanıt verdik"

Son dakika haberi: Gazze'de ateşkes umudunu yeşerten bir açıklama geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada "Gazze’de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması için arabuluculardan teklif aldık ve yanıt verdik" dendi.

"MÜZAKERE YENİDEN BAŞLIYOR"

Açıklamada "Gazze için müzakere yeniden başlıyor" denirken bir rehine ve 4 rehine cenazesinin İsrail’e teslim edileceği bildirildi.

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REHİNE ABD VATANDAŞI

Hamas'ın teslim edeceğini duyurduğu rehinenin ABD vatandaşı Idan Alexander olduğu öğrenildi.

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NE OLMUŞTU?

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkesin tüm aşamalarının uygulanmasını sağlamak için arabulucularla "olumlu ve sorumlu" görüşmeler yürüttüğünü belirtmişti.

Kasım, saldırıların durdurulması, İsrail ordusunun çekilmesi ve Gazze'nin yeniden inşa edilmesi gibi Filistin halkının çıkarlarını elde etmek için Hamas'ın çalıştığını ifade etmişti.

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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Katar'ın başkenti Doha'da devam eden müzakerelerin "olumlu bir atmosferde" sürdüğü belirtilmişti.

İsrail basınında, Doha'ya giden İsrail heyetinin dün geri dönmediği ve bu durumun müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini gösterdiği aktarılmıştı.

(AA)

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İsrail Gazze Hamas
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