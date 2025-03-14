Son dakika | Ateşkes umudu yeniden yeşerdi! Bir rehineyle 4 rehine cenazesi teslim edilecek: "Teklif aldık, yanıt verdik"

Son dakika haberi: Gazze'de ateşkes umudunu yeşerten bir açıklama geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada "Gazze’de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlaması için arabuluculardan teklif aldık ve yanıt verdik" dendi.
Açıklamada "Gazze için müzakere yeniden başlıyor" denirken bir rehine ve 4 rehine cenazesinin İsrail’e teslim edileceği bildirildi.
Hamas'ın teslim edeceğini duyurduğu rehinenin ABD vatandaşı Idan Alexander olduğu öğrenildi.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkesin tüm aşamalarının uygulanmasını sağlamak için arabulucularla "olumlu ve sorumlu" görüşmeler yürüttüğünü belirtmişti.
Kasım, saldırıların durdurulması, İsrail ordusunun çekilmesi ve Gazze'nin yeniden inşa edilmesi gibi Filistin halkının çıkarlarını elde etmek için Hamas'ın çalıştığını ifade etmişti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Katar'ın başkenti Doha'da devam eden müzakerelerin "olumlu bir atmosferde" sürdüğü belirtilmişti.
İsrail basınında, Doha'ya giden İsrail heyetinin dün geri dönmediği ve bu durumun müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini gösterdiği aktarılmıştı.
(AA)
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