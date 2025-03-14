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12 Mart'ta verdikleri poz başlarına dert açtı! ABD bu fotoğrafları konuşuyor... Soruşturma talebi

14.03.2025 12:20
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, dünyanın en zengin ismi Elon Musk ile Beyaz Saray'da düzenlediği ve Tesla araçların sergilendiği etkinlik hakkında soruşturma açılmasını istendi. Musk'ın, Trump'la beraber hükümetteki pozisyonunu şirketi Tesla'nın ürünlerini teşvik etmek için kullandığını öne süren senatörler, bu konuda harekete geçti.

12 Mart'ta verdikleri poz başlarına dert açtı! ABD bu fotoğrafları konuşuyor... Soruşturma talebi

ABD'de 4 Demokrat senatör, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiklerinden, dünyanın en zengin ismi Elon Musk ile Beyaz Saray'da düzenlediği ve Tesla araçların sergilendiği etkinlik hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

BERABER KAMERALARIN KARŞISINA GEÇMİŞLERDİ

Demokrat senatörler Elizabeth Warren, Adam Schiff, Cory Booker ve Richard Blumenthal, ABD Kamu Etiği Ofisi (OGE) Direktör Vekili Douglas Collins'e gönderdikleri mektupta, Trump'ın Musk ile beraber kameralar karşısına geçerek Beyaz Saray'ın bahçesinde Tesla araçlarla poz vermesini eleştirdi.

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SORUŞTURMA TALEBİ

Musk'ın, Trump'la beraber hükümetteki pozisyonunu şirketi Tesla'nın ürünlerini teşvik etmek için kullandığını öne süren senatörler, bu konuda soruşturma açılmasını talep etti.

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Senatörler, "Musk, Başkanla yaptığı resmi basın toplantısında Beyaz Saray'ı arka plan olarak kullanarak Tesla'yı tanıtmak suretiyle, hükümetteki üst düzey rolünü ve başkanlıkla ilişkili yetkisini kullanarak Tesla'yı tavsiye ediyor ve Trump yönetiminin Tesla araçlarını desteklediğini ima ediyor gibi göründü." ifadelerini kullandı.

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Trump 12 Mart'ta, Musk ile beraber kameralar karşısına geçerek, Beyaz Saray'ın bahçesine getirilen Tesla araçlarla poz vermişti.

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"SATIN ALACAĞIM ÇÜNKÜ..." DİYE AÇIKLAMIŞTI

Musk'a desteğini vurgulamak üzere bir araç alacağını kaydeden Trump, "Satın alacağım çünkü birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." diye konuşmuştu.

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Trump'ın fotoğrafında dikkat çeken notlar Trump'ın fotoğrafında dikkat çeken notlar
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(AA-Reuters)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Donald Trump abd
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