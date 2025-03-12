Herkes aynı şeyi konuşuyor... Trump'ın fotoğrafında dikkat çeken notlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da çekilen fotoğrafları gündem oldu. Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden milyarder iş insanı danışmanı Elon Musk'a destek vermek istediğini söyleyen Trump, Beyaz Saray'da dün düzenlenen etkinlikte elinde bir notla görüntülendi.

Trump'ın en güvendiği isimlerin başında gelen Musk'a destek vermek istediğini söyleyen. Trump, Tesla'nın kalitesini övdü.

ELİNDEKİ NOTLAR DİKKAT ÇEKTİ

Reuters muhabirinin çektiği fotoğraflarda Trump'ın elindeki notlarda farklı Tesla modellerini fiyatları yer alıyor.

SATIN ALDIĞINI AÇIKLADI

Trump, kırmızı renkli bir Model S satın alırken, torunu Kai'ye de değeri yaklaşık 80 bin dolar olan Cybertruck model araç satın alacağını söyledi.

Bir satış görevlisinin yazdığına benzer bir not tutan Trump'ın elindeki notlarda, "Aylık 299 taksitlerle Tesla alınabiliyor" ifadesi yer aldı.

Notlarda araçların renk seçeneklerinin yanı sıra kendi kendilerine hareket edip etmediklerine dair bilgiler de görülüyor.

ARACI KULLANMAYACAK

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, "Ben bir Tesla satın alacağım çünkü birinci sebebi bunun çok iyi bir ürün olması ve ikinci olarak da bu adam bütün enerjisini ve yaşamını bir şeyler yapmak için harcadı ve çok ufak bir grup tarafından ona hiç de adil davranılmadı" dedi.

Trump, ayrıca satın alacağı aracı kullanmayacağını söylerken, "Uzun zamandır araç kullanmıyorum. Fakat Beyaz Saray'daki görevliler kullanabilecek" ifadesini kullandı.

Elektrikli araç sevdalısı olmadığını geçmişte de dile getiren Trump, 2024 yılında yaptığı bir konuşmada, "Herkesin elektrikli araç satın almasına karşıyım" demişti.

TESLA ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Trump'a ve dünyanın diğer ülkelerindeki sağ siyasetçilere verdiği destek ile büyük tepki toplayan Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla son dönemde büyük eleştirilerin odağında. Son günlerde birçok Tesla kullanıcısı aracını satışa çıkarırken bazı bölgelerde Tesla'nın mağazaları da saldırıya uğradı.

Tesla'nın hisse değerinin düşmesi de dikkat çekiyor.