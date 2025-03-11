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Ticaret savaşı kızışıyor! Trump: "Kısa süre içinde Ulusal Acil Durum ilan edeceğim"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
11.03.2025 17:29
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Ticaret savaşı kızışmaya başladı. Kanada'dan gelen misilleme sonrasında ABD Başkanı Donald Trump yeni kararlarını açıkladı. Trump, Kanada'ya çelik ve alüminyum tarifelerinin yarın devreye gireceğini duyurdu. Trump, resti çekerek "Kısa süre içinde Elektrik konusunda Ulusal Acil Durum ilan edeceğim." dedi.

Ticaret savaşı kızışıyor! Trump: "Kısa süre içinde Ulusal Acil Durum ilan edeceğim"

ABD Başkanı Trump'ın göreve gelmeden ve geldikten sonraki kararları dünyada tartışılmaya devam ediliyor. Trump özellikle birçok ülkelere getirdiği gümrük vergileriyle ticaret savaşlarını başlatmıştı.

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ABD'YE MİSİLLEME

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, dün, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 oranında zam yapacaklarını bildirmişti.

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TRUMP'TAN YENİ KARAR

Kanada'nın söz konusu kararına sert tepki gösteren Trump, Kanada'dan ABD'ye gelen tüm çelik ve alüminyum ürünlerine yüzde 25 daha gümrük vergisi ekleyerek toplamda oranı yüzde 50'ye çıkaracaklarını açıkladı.

Trump ayrıca, Kanada'nın çeşitli ABD süt ürünlerine uyguladığı yüzde 250 ila yüzde 390 oranındaki çiftçi gümrük vergisini de derhal kaldırması gerektiğini kaydetti.

"ULUSAL ACİL DURUM İLAN EDECEĞİM"

Ontario'nun ABD'ye satılan elektriğe koyacağı gümrük vergisinin yarattığı zorluğa işaret eden Trump, "Kısa bir süre içinde söz konusu bölgede elektrik konusunda Ulusal Acil Durum ilan edeceğim. Bu, ABD'nin Kanada'dan gelen bu kötü niyetli tehdidi hafifletmek için yapılması gerekenleri hızla yapmasını sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"MANTIKLI OLAN TEK ŞEY..."

Trump, "Kanada'yı yılda 200 milyar dolardan fazla sübvanse ediyoruz. Neden? Bu böyle devam edemez. Mantıklı olan tek şey Kanada'nın 51. eyaletimiz olmasıdır." ifadesini kullandı.

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Kanada'nın ABD'ye katılması halinde tüm gümrük vergilerinden kurtulacağını, askeri açıdan daha güvende olacağını ve artık sınır sorununun kalmayacağını savunan Trump, "Dünyanın en büyük ve en güçlü ulusu her zamankinden daha büyük ve güçlü olacak; Kanada da bunun büyük bir parçası olacak." yorumunda bulundu.

Kanada'nın ABD'ye uyguladığı diğer gümrük vergilerini de kaldırması gerektiğini savunan Trump, "Aksi durumda, 2 Nisan'da ABD'ye gelen otomobillere uygulanan gümrük vergilerini önemli ölçüde artırıp Kanada'daki otomobil üretimini kalıcı olarak durduracağım." değerlendirmesini yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Başkan abd trump
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