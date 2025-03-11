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  4. Trump'ın vergi tehdidinin ardından Kanada geri adım attı! Yüzde 25'lik elektrik vergisi askıya alındı

Trump'ın vergi tehdidinin ardından Kanada geri adım attı! Yüzde 25'lik elektrik vergisi askıya alındı

11.03.2025 22:57
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Kanada'nın Ontario eyalet Başbakanı Doug Ford, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerinde vergiyi yüzde 50'ye çıkaracağı yönündeki tehdidinin ardından geri adım attı. Ford, ABD'ye ihraç edilen elektriğe getirilen yüzde 25 vergiyi askıya aldı.

Trump'ın vergi tehdidinin ardından Kanada geri adım attı! Yüzde 25'lik elektrik vergisi askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerinde vergiyi yüzde 50'ye çıkaracağı yönündeki tehdidinin ardından Kanada geri adım attı. Kanada'nın Ontario eyalet Başbakanı Doug Ford, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı görüşmenin ardından ABD'ye ihraç edilen elektriğe getirilen yüzde 25 vergiyi askıya aldı.

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"EK VERGİYİ ASKIYA ALMAYI KABUL ETTİ"

Ford, ABD'nin Kanada'ya uygulayacağı ek gümrük vergilerinin son tarihi olan 2 Nisan'dan önce ABD-Meksika-Kanada serbest ticaret anlaşmasının yenilenmesini görüşmek üzere Lutnick ile perşembe günü bir araya geleceklerini söyleyerek, "Buna karşılık Ontario, Michigan, New York ve Minnesota'ya elektrik ihracatında uyguladığı yüzde 25'lik ek vergiyi askıya almayı kabul etti" dedi.

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Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Ontario'nun ABD'ye elektrik ihracatında ek vergiyi askıya almasının ardından Kanada'ya yönelik artırılan gümrük vergilerini "muhtemelen" azaltacağını söyleyerek, Kanada'ya uygulanan yüzde 50 gümrük vergisinin yürürlüğe girmesi halinde "Size haber vereceğim" dedi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kanada ABD Amerika Birleşik Devletleri
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