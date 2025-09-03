Son dakika! Avcılar Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon... Gözaltılar var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında daha önce Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara gözaltına alınmış ve sonrasında da tutuklanmıştı.

AVCILAR BELEDİYESİ'NE OPERASYON! GÖZALTILAR VAR

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Avcılar Belediyesi'ne bir operasyon daha yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında aralarında belediyenin Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Öte yandan Beşiktaş Belediyesi'ne de bir operasyon gerçekleştirildi.