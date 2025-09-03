HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika! Avcılar Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon... Gözaltılar var

Son dakika haberine göre Avcılar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediyenin Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan'ın ve bazı isimlerin gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik de bir operasyon gerçekleştirildi.

Son dakika! Avcılar Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon... Gözaltılar var
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında daha önce Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara gözaltına alınmış ve sonrasında da tutuklanmıştı.

Son dakika! Avcılar Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi ne operasyon... Gözaltılar var 1
(Arşiv)

AVCILAR BELEDİYESİ'NE OPERASYON! GÖZALTILAR VAR

Son dakika haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Avcılar Belediyesi'ne bir operasyon daha yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında aralarında belediyenin Kültür ve Sanat Şefi Hüseyin İnan da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Son dakika! Avcılar Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi ne operasyon... Gözaltılar var 2

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Öte yandan Beşiktaş Belediyesi'ne de bir operasyon gerçekleştirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybettiİzmir'de helikopter düştü! Pilot hayatını kaybetti
iPhone kullanan tüm WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor!iPhone kullanan tüm WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor!

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Avcılar Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

Fiyatlar arttıkça ilginç yöntemler deniyorlar '40 bin TL tasarruf eden var'

Fiyatlar arttıkça ilginç yöntemler deniyorlar '40 bin TL tasarruf eden var'

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

‘Yapay zeka’ iddiası: ‘Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar’

‘Yapay zeka’ iddiası: ‘Trump'ın ellerini kana bulamak istiyorlar’

Şi, Putin ve Kim Jong Un'dan tarihi fotoğraf! Trump'tan ilk tepki

Şi, Putin ve Kim Jong Un'dan tarihi fotoğraf! Trump'tan ilk tepki

Durdurulan araçtaki maddeden yayılan koku 9 polisi zehirledi, hastaneye kaldırıldılar: Valilik'ten açıklama

Durdurulan araçtaki maddeden yayılan koku 9 polisi zehirledi, hastaneye kaldırıldılar: Valilik'ten açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.