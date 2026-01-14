Son dakika: Rüşvetten tutuklanmıştı! Avukat Rezan Epözdemir için tahliye kararı

Avukat Rezan Epözdemir, 10 Ağustos'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

RÜŞVER SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI

Epözdemir gözaltına alındıktan sonra iş yeri ve evinde eş zamanlı aramalar gerçekleştirilmişti. Epözdemir, 14 Ağustos tarihinde ise Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "rüşvet" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Hazırlanan iddianamede Epözdemir'in 'rüşvete aracılık etmek' suçundan dört yıldan 12 yıla kadar hapsi isteniyordu. Hakkındaki iddiaları reddeden Epözdemir, iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

EPÖZDEMİR İÇİN TAHLİYE KARARI

Ünlü avukat Rezan Epözdemir hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Epözdemir Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nde hakim karşısına çıktı. Yapılan değerlendirme sonucunda Epözdemir’in tutukluluk halinin sona erdirilmesine ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmedildi.

AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR HAKKINDAKİ SORUŞTURMALAR NELER?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Epözdemir hakkında iki ayrı dosya üzerinden soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı. Epözdemir’e rüşvet, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ’ye yardım suçlamaları yöneltilmişti.

"ASLINDA ANLATMAK İSTEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR FAKAT..."

Epözdemir, 10 Eylül 2025 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Aslında anlatmak istediğim çok şey var fakat avukatlarım ve aile büyüklerim açıklama yapmamam konusunda ricacı oldular" demişti.