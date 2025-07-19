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SON DAKİKA | Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! Bir polis memuru gözaltına alındı

Son dakika haberi: Vahşice öldürülen Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Bir polis memuru gözaltına alındı. Aktif görevde olduğu belirtilen polis memuru İ.U.U. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.U.U adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA | Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! Bir polis memuru gözaltına alındı

Son dakika: İstanbul Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra Eyüpsultan’da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edilmiş, Cemil Koç çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘tasarlayarak öldürmek’, diğer 6 zanlı ise ‘tasarlayarak öldürmeye yardım etmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

YENİ GELİŞME: 1 POLİS GÖZALTINDA

Türkiye'yi dehşete düşüren cinayetle ilgili bir polis memuru gözaltına alındı. Aktif görevde olduğu belirtilen polis memuru İ.U.U. da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İ.U.U adliyeye sevk edildi.

YOL KENARINDAKİ VALİZDE CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

SON DAKİKA | Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! Bir polis memuru gözaltına alındı 1

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

SON DAKİKA | Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! Bir polis memuru gözaltına alındı 2

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında "görevi yaptırmamak için direnme, "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlar nedeniyle meslekten ihraç edilen eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

SON DAKİKA | Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! Bir polis memuru gözaltına alındı 3

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu olayla bağlantılı olduğunu belirledikleri ve 20 suç kaydı bulunan 55 yaşındaki O.K'yi Maltepe'de gözaltına almıştı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
son dakika Ayşe Tokyaz
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