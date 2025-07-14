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Son dakika | Bahçeli'den 15 Temmuz için çarpıcı sözler! "Türk tarihinde mühim bir eşik; elbette ve kesinlikle unutulmamalı"

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin "15 Temmuz 2016 Türk tarihinde mühim bir eşiktir. 15 Temmuz'da hainlerin başı ezilmiştir. Karanlıktan medet umanlar buna pişman edilmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bahçeli'den 15 Temmuz için çarpıcı sözler! "Türk tarihinde mühim bir eşik; elbette ve kesinlikle unutulmamalı"

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye’nin Anadolu coğrafyasındaki varlığının mazisi, aynı zamanda vatan ve millet şuurunun milli birlik ruhuyla bayraklaşmasının övünç kaynağı olduğunu kaydetti.

"TÜRK TARİHİNDE 15 TEMMUZ 2016 MÜHİM BİR EŞİKTİR"

Malazgirt Zaferi’nin sadece bir yurt kapısı değil, muasır bir medeniyet yolculuğu başlattığını aktaran Bahçeli, "Anadolu’nun bağrına saplanan zulüm hançeri ve parlak ufkunu sarıp sarmalayan zulmet haddesi Türk milletinin fazilet ve fetih kabiliyetiyle sökülüp atılmıştır. Esasen bin seneye yaklaşan mahut tarihi seyir içinde soylu muhterem ve muzaffer kazanımlara karşı hiç bitmeyen menfur misillemeler yapılmıştır. Haçlı Seferleri bunlardan yalnızca bir bölümüdür. Bu kapsamda olmak üzere güncellenmiş yeni bir haçlı denemesi dokuz yıl evvel bir kez daha icra edilmek istenmiştir. Bundan dolayı Türk tarihinde 15 Temmuz 2016 mühim bir eşiktir. Maatteessüf uzun asırlara sari olmak suretiyle Anadolu coğrafyasının işgal, istila ve ilhak planları devşirilmiş ve ruhları ele geçirilmiş FETÖ terör örgütünün merkezinde yer aldığı dar kadrolu askeri darbe teşebbüsüyle 15 Temmuz’da sonuçlandırılmak istenmiştir" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Bahçeli den 15 Temmuz için çarpıcı sözler! "Türk tarihinde mühim bir eşik; elbette ve kesinlikle unutulmamalı" 1

"ELBETTE VE KESİNLİKLE 15 TEMMUZ UNUTULMAMALI"

Milli varlık içine kadar sızan müşrik ve münafık mihrakların devlete, millete, vatana, her türlü değer ve emanete silahla saldırdıklarını belirten Bahçeli, "Şükürler olsun ki, Türk milleti 15 Temmuz’da ayaklanan, havadan ve karadan bomba yağdıran zehirli ve ziyan içindeki hainlerin şehadet ve gazilik onurunu kucaklayarak başını ezmiştir. 15 Temmuz gecesi mermilere direnip tanklara meydan okuyan, korsan şeklinde uçurulan helikopter ve savaş uçaklarına kafa tutan Türk milleti bilavasıta ve bizatihi kutlu varlığına sahip çıkmıştır. Muazzam nitelikli milli uyanış ve destansı birlik, kardeşlik ve dayanışma ahlakı Türkiye’yi geçilmez yapmıştır. Karanlıktan medet umanlar buna pişman edilmişlerdir. Elbette ve kesinlikle 15 Temmuz unutulmamalıdır.

Son dakika | Bahçeli den 15 Temmuz için çarpıcı sözler! "Türk tarihinde mühim bir eşik; elbette ve kesinlikle unutulmamalı" 2

"NİFAK TOHUMLARI SAÇAMAYACAKLAR"

Gelecek nesiller 15 Temmuz benzeri yıkım ve ihanetlere maruz kalmamak için her zaman tetikte, teyakkuzda ve tek yürek halinde duruş sergilemelidir. Birbirimizi sevip saygı ve anlayış çemberinde el ele verdiğimiz müddetçe hiçbir iç ve dış husumet cephesi gün yüzü göremeyecek, başarıya ulaşamayacak, nifak tohumları saçamayacaktır. Bir olduğumuz, diri ve uyanık durduğumuz sürece Türkiye düşmanları karşımızda tutunamayacak, hıyanet mesafe alamayacaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü’nde kahraman şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Cesaret timsali gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. İradenin ve egemenliğin sahibi Türk milletini hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. 15 Temmuz’un sıcak ve ateşli meydanlarında kendiliğinden organize olarak kurulan; bunun yanında ahlaki, manevi ve milli bir kucaklaşmanın mecmuu olan Cumhur İttifakı’nın ise yeni yüzyıla huzurun, barışın, refahın ve kardeşliğin mührünü vuracağına gönülden inanıyorum" dedi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Devlet Bahçeli 15 temmuz
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