Son dakika | Bahçeli terör örgütüne bu kez tarih verdi! Teklif MHP'den: "Tartışmalara son noktayı koymalı"

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'İmralı' süreci devam ediyor. Teröristbaşı Abdullah Öcalan silah bırakma ve fesih çağrısında bulunmuş, terör örgütü PKK çağrıya uyacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli'nin sık sık vurguladığı 'terörsüz Türkiye' hedefine ilişkin Bahçeli'den yeni bir mesaj geldi.

4 MAYIS'I İŞARET ETTİ

Terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili yeni bir açıklama yapan Devlet Bahçeli, terör örgütüne 4 Mayıs tarihini işaret etti.

"BİR AN EVVEL KONGRESİNİ TOPLAMALI"

Terör örgütünün kongreyi toplaması yönünde çağrıda bulunan Bahçeli şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK, 27 Şubat İmralı çağrısının gecikmemesi ve aziz milletimizin arzusunun boşa düşmemesi maksadıyla bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı almalı.

"TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYMALI"

Bizim tasavvur ve teklifimiz Hıdırellez’in arifesinde, mesela 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde DEM Partili belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir."

'PROVOKASYON' UYARISI

Bahçeli ayrıca "Sürecin geciktirilmesi provokasyonlara neden olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti'nin İmralı heyetinin ziyaretlerinin ardından Öcalan'ın açıklaması 27 Şubat Perşembe günü kamuoyuna bildirilmiş, Öcalan terör örgütüne silah bırakma ve kendini feshetme çağrısında bulunmuştu.