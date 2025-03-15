SON DAKİKA | Bakan Güler'den süreçle ilgili net mesaj: Gündeme getirilmemeli! Asla söz konusu değil!

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den terör örgütü PKK ve uzantılarının bir an önce fesih kararı alıp, silahlarını teslim etmesi gerektiğini söyledi. Çağrı metninde yer almayan hiçbirşeyin gündemlerinde olmadığının altını çizen Güler, net ifadeler kullandı.

Bakan Güler'in açıklamaları şöyle:

Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren tüm uzantıları biran önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir.

"ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemeli. Böyle bir şey asla ve asla söz konusu değil. Nihai hedefimiz, terör örgütlerinin tamamen tasfiyesi.

Sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek, temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır."

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır