Son dakika | Bakan Gürlek duyurdu: "Fon soruşturmasında 5 kişi haksız kazançlarını iade etti!" 'Etkin pişmanlık' detayı

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Akın Gürlek, AA Editör Masası'nda Türkiye'nin gündemindeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek'e gazeteciler fon soruşturmasından hakemler soruşturmasına, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünden nafaka düzenlemesine birçok konuda sorular yöneltti.
"FON SORUŞTURMASINDA KAÇIRMA GİRİŞİMİ ÖNLENDİ"
Bakan Gürlek'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
- 2025 yılında fonda hareketliliği tespit etmiştik. Anormal kazançlar dikkatimizi çekti. Ağustos ayında müzekkere yazdık. Haksız kazançlar inceleniyor. 17 Eylül itibarıyla fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık. Mal kaçırmaya karşı tedbir alındı. Manipülatif hareket yapanlara tedbir kararları kondu. Soruşturmadan 2 gün sonra kaçırma girişimi önlendi.
"5 KİŞİ HAKSIZ KAZANÇLARINI İADE ETTİ"
- Kısa sürede manipülatif hareketlerle, mesela iki ayda girmiş ve çok yüksek miktarlarla kar çıkışı yapmış olanlarla ilgili bir çalışmamız, listemiz var.
- TMSF'de iade için hesaplar açıldı. 5 kişi haksız kazançlarını iade etti. Zararın iki katının karşılaması etkin pişmanlık durumu. İadeler soruşturmanın bitmesi anlamına gelmiyor.
- Şu an itibarıyla 85 şüpheli tutuklandı, 220 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu.
- Haksız kazanç sağlayan ile meşru kazanç sağlayanı ayırmamız lazım. Haksız kazanç sağlayanların haksız kazançlarını iade ettiriyoruz. Kaçırdığı malları mutlaka getireceğiz ve TMSF'ye devrediyoruz. Bu paraların sonuna kadar Hazine'ye kazandırılması için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Ucu kime giderse gitsin sürecek.
HAKEMLER SORUŞTURMASI
- Hakem soruşturmasıyla ilgili süreç devam ediyor. Resmi belgede sahtecilik üzerine soruşturma başlatıldı. Türk futbolunun temiz olmasını istiyoruz. Bazı hakemlerin belli maçlara verildiği iddiası vardı. Hakemlerin kararları inceleniyor.
KOZİNOĞLU'NUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
- Cezaevi personelinin ihbarıyla soruşturma başlatıldı 9 kişi tutuklandı. Kalp krizi için kesim ölüm nedenini belirlememiz lazım.
'NAFAKA' MESAJI
- Süresiz nafaka paketi Meclis'e sunulacak. Daha adaletli, hakkaniyetli bir düzenleme yapıyoruz.
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