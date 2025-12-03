Son dakika! Bakan Tunç'tan 11. yargı paketi açıklaması: "Af değil, kovid düzenlemesi"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin TBMM grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. 11. Yargı paketiyle ilgili değerlendirmeler yapan Bakan Tunç; paketin af olmadığını, kovid düzenlemesi olduğunu vurguladı.

"EN DOĞRU DÜZENLEME YAPILACAKTIR"

Bakan Tunç açıklamasında, "Aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıdır. Toplumdan gelen beklentiler, eleştiriler milletvekillerimiz tarafından dikkate alınacaktır en doğru düzenleme yapılacaktır. Meclis'in durumuna göre bütçe görüşmelerinden sonra komisyon raporu genel kurulun gündemine gelir" dedi.