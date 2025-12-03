HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika! Bakan Tunç'tan 11. yargı paketi açıklaması: "Af değil, kovid düzenlemesi"

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. yargı paketiyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Tunç, paketin af değil, kovid düzenlemesi olduğunu vurguladı ve "Takdir milletvekillerinin. Eleştiriler milletvekilleri tarafından dikkate alınacaktır" dedi.

Son dakika! Bakan Tunç'tan 11. yargı paketi açıklaması: "Af değil, kovid düzenlemesi"
Melih Kadir Yılmaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin TBMM grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. 11. Yargı paketiyle ilgili değerlendirmeler yapan Bakan Tunç; paketin af olmadığını, kovid düzenlemesi olduğunu vurguladı.

Son dakika! Bakan Tunç tan 11. yargı paketi açıklaması: "Af değil, kovid düzenlemesi" 1

"EN DOĞRU DÜZENLEME YAPILACAKTIR"

Bakan Tunç açıklamasında, "Aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıdır. Toplumdan gelen beklentiler, eleştiriler milletvekillerimiz tarafından dikkate alınacaktır en doğru düzenleme yapılacaktır. Meclis'in durumuna göre bütçe görüşmelerinden sonra komisyon raporu genel kurulun gündemine gelir" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deprem sonrası çadır önünde ağlarken görüntülenmişlerdi... Bakan Kurum'dan Koyunlu çiftinin yeni evine ziyaretDeprem sonrası çadır önünde ağlarken görüntülenmişlerdi... Bakan Kurum'dan Koyunlu çiftinin yeni evine ziyaret
Bilecik’te ilginç bir Dünya Şoförler Günü kutlamasıBilecik’te ilginç bir Dünya Şoförler Günü kutlaması

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Tunç Adalet Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.