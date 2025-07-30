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SON DAKİKA | Bakan Yumaklı duyurdu: Bursa Harmancık-Orhaneli yangını kontrol altına alındı

Son dakika... Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangınında 3. gün sonunda kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangının kontrol altına alındığı haberini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte tüm detaylar!

SON DAKİKA | Bakan Yumaklı duyurdu: Bursa Harmancık-Orhaneli yangını kontrol altına alındı
Doğukan Akbayır

Son dakika! Bursa'nın Harmancık-Orhaneli ilçelerindeki orman yangını kontrol altına alındı. Bakan Yumaklı yangının kontrol altına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Yumaklı duyurdu: Bursa Harmancık-Orhaneli yangını kontrol altına alındı 1

Bakan Yumaklı'nın açıklaması şu şekilde:

"Bursa Harmancık/Orhaneli yangını KONTROL ALTINA alınmıştır.

Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir.

Yeşil Vatan savunmasında cansiperane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum."

SON DAKİKA | Bakan Yumaklı duyurdu: Bursa Harmancık-Orhaneli yangını kontrol altına alındı 2

SON DAKİKA | Bakan Yumaklı duyurdu: Bursa Harmancık-Orhaneli yangını kontrol altına alındı 3

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Anahtar Kelimeler:
Bursa orman yangını İbrahim Yumaklı
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