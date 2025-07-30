SON DAKİKA | Bakan Yumaklı duyurdu: Bursa Harmancık-Orhaneli yangını kontrol altına alındı

Son dakika! Bursa'nın Harmancık-Orhaneli ilçelerindeki orman yangını kontrol altına alındı. Bakan Yumaklı yangının kontrol altına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"Bursa Harmancık/Orhaneli yangını KONTROL ALTINA alınmıştır.
Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir.
Yeşil Vatan savunmasında cansiperane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum."
Bursa Harmancık/Orhaneli yangını KONTROL ALTINA alınmıştır.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 30, 2025
Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir.
Yeşil Vatan savunmasında cansiperane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum.
Okuyucu Yorumları 0 yorum