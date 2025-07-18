Son dakika | Türkiye'nin yüreği yanmıştı! Bakanlıktan izin çıktı: Grand Kartal Otel faciasında 3 bürokrat soruşturulacak

Son dakika haberi: Grand Kartal Otel yangın faciasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına, mutfak personeli tutuklu sanık Faysal Yaver'in yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, 22 Eylül'e ertelendi.
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