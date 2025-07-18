HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Son dakika | Türkiye'nin yüreği yanmıştı! Bakanlıktan izin çıktı: Grand Kartal Otel faciasında 3 bürokrat soruşturulacak

İçerik devam ediyor
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangını faciası tüm Türkiye'nin yüreğini yakmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı olayla ilgili 3 bürokrat için soruşturma izni verdi.

Son dakika haberi: Grand Kartal Otel yangın faciasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi.

Son dakika | Türkiye nin yüreği yanmıştı! Bakanlıktan izin çıktı: Grand Kartal Otel faciasında 3 bürokrat soruşturulacak 1

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Son dakika | Türkiye nin yüreği yanmıştı! Bakanlıktan izin çıktı: Grand Kartal Otel faciasında 3 bürokrat soruşturulacak 2

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına, mutfak personeli tutuklu sanık Faysal Yaver'in yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, 22 Eylül'e ertelendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hayırsever iş adamı vatandaşlara ücretsiz 20 ton karpuz dağıttıHayırsever iş adamı vatandaşlara ücretsiz 20 ton karpuz dağıttı
İddianame ortaya çıktı: Ayşe Tokyaz’ın katil zanlısı Cemil Koç, Ejegül Ovezova soruşturmasında da cinayet sanığıİddianame ortaya çıktı: Ayşe Tokyaz’ın katil zanlısı Cemil Koç, Ejegül Ovezova soruşturmasında da cinayet sanığı

Anahtar Kelimeler:
yangın Kültür ve Turizm Bakanlığı kartalkaya kayak merkezi soruşturma Grand Kartal Otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Yeni vergiler yolda' Akaryakıt, tütün ve alkol...

'Yeni vergiler yolda' Akaryakıt, tütün ve alkol...

Aşkını ilan etti! Sevgilisiyle romantik pozuna yorum yağdı! 'Yine 12'den vurmuş'

Aşkını ilan etti! Sevgilisiyle romantik pozuna yorum yağdı! 'Yine 12'den vurmuş'

Türkiye'nin gündemindeki soruşturma... "Biz bu kadar geri zekalı mıyız?"

Türkiye'nin gündemindeki soruşturma... "Biz bu kadar geri zekalı mıyız?"

Tuzla'da özel hastane skandalı: İkinci ölüm haberi geldi!

Tuzla'da özel hastane skandalı: İkinci ölüm haberi geldi!

Adıyaman'da başkan vekili belli oldu!

Adıyaman'da başkan vekili belli oldu!

MEB takvimi açıkladı! 10 Kasım kararı tartışma yarattı

MEB takvimi açıkladı! 10 Kasım kararı tartışma yarattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.